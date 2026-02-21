重案回顧／李鴻淵無期定讞還沒完！　3個死刑全撤銷發回更審

▲目前李鴻淵無期徒刑、槍砲部分定讞，3個死刑撤銷發回高院更審。（圖／ETtoday資料照）



記者黃資真／台北報導

南投康建生物科技公司前員工李鴻淵，在2022年7月14日中午持槍闖入公司，冷血奪走4條人命，僅「牛樟芝之父」賴敏男存活，逃亡21小時後落網。一、二審判處3個死刑、1個無期徒刑，全案上訴最高法院，但最高法院將無期徒刑部分定讞，死刑則根據憲法判決意旨，撤銷發回更審，因此暫時逃死。

全案發生在2022年7月14日，前員工李鴻淵因認家庭失和、身體不好、轉職不順，都是康建的人害的，因此攜帶3把槍、百發子彈與5副手銬，先後奪走園藝課長劉慶彬、賴敏男胞弟賴鋕卿、女兒賴彥妤、主任張嘉琦，4人皆是一槍斃命，僅董事長賴敏男命大獨活，但因罹患「器質性腦徵候群」，有嚴重認知功能障礙及口語理解障礙。

一、二審皆判處3個死刑、1個無期徒刑，持槍部分判刑並罰金35萬元，合併執行死刑、褫奪公權終身，併科罰金35萬元。案件上訴最高法院，但最高院在2024年3月1日，先將無期徒刑、槍砲部分定讞，並將死刑部分送司法庭憲法法庭釋憲。

同年9月間，憲法法庭做出「113年憲判字第8號判決」，限縮死刑判決的適用範圍，而最高法院根據判決意旨，認為死刑需鑒定被告的更生教化可能性，但本案被告並未鑑定。此外，李鴻淵犯下數個殺人罪，應逐一各別量刑，故此，最高法院在2025年9月撤銷死刑判決，發回更審。承審本案的最高法院審理庭，也提出針對此類接連殺害數人的殺人罪，應該依照被告各次犯行惡性逐次增高的「漸層化精緻量刑」方式，供事實審台中高分院遵循。