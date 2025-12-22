快訊／阻斷模仿張文攻擊鏈！法務部下令：網路恐嚇一律嚴速查辦

▲阻斷模仿攻擊鏈，法務部表示恐嚇、預告犯案一律速辦 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

來自桃園27歲張文於北捷、中山區發動無差別恐攻，造成3死11傷重大傷亡，震撼全台。法務部今（22日）指出，已責成所屬檢警調及相關單位啟動全國應變機制，強化偵辦、預警與治安維護作為，嚴防模仿攻擊擴散，確保社會安全。

法務部指出，針對本案，台北地檢署已第一時間成立專案小組，迅速完成被害人與嫌犯相驗作業，並即時搜索、查扣相關證物，以釐清犯罪動機與案情全貌。同時，也已督導犯罪被害人保護協會啟動關懷機制，提供被害人家屬法律與心理支持，並協助後續申請犯罪被害補償金。

為防範無差別攻擊引發模仿效應，法務部進一步責請台灣高等檢察署成立「督導應變小組」，要求全國各地檢署同步成立「防範恐怖攻擊應變小組」，透過跨機關聯防、資訊整合，全面強化預警、通報與即時應處機制，務求即早發現、即時處置。

法務部也強調，適逢歲末年終及跨年活動將至，人潮密集場所的安全風險升高，已指示廉政署督導各級政風單位，主動參與重大活動安全維護會議，落實場地與設施安全檢查，並結合跨單位支援，建構多層次安全防護網絡。

在防堵網路模仿與恐嚇言行方面，法務部已責成調查局強化網路巡查機制，對恐嚇攻擊、預告犯案等行為即時介入調查。近期已偵辦多起案件，包括在社群平台發文預告攻擊高雄車站、板南線捷運站，以及潑灑易燃液體恐嚇、佯稱高鐵列車將爆炸等案件，相關嫌犯均已由檢方依法處置，部分案件並經法院裁准羈押。

法務部嚴正呼籲，法治秩序不容挑戰，任何意圖破壞社會安定、擾亂公共秩序的不法行為，檢察與調查機關必將依法嚴查速辦、決不寬貸，政府將持續以主動防範、即時應處的作為，展現守護國人安全與捍衛法治的決心。