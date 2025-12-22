不服憲判字第1號！國民黨團今赴北檢控告5大法官「枉法裁判」

▲國民黨成員一字排開，手持標語「反獨裁護憲法」、「捍衛台灣憲政民主」等字樣，並列出謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5位大法官姓名 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

國民黨立法院黨團今（22）日上午前往台北地檢署，正式對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出刑事告訴，指控5人涉犯枉法裁判罪。黨團副書記長、立法委員林沛祥表示，相關裁判行為「根本是公然違法，不能被容許」，不僅破壞憲法，更重創台灣引以為傲的民主法治制度。

國民黨團黨團成員今上午赴北檢，一字排開，手持「反獨裁護憲法」、「守衛台灣憲政民主」、「民主憲政倒退」等標語，表達對該判決結果的不滿。

黨團副書記長、立委林沛祥指出，依現行制度，憲法法庭目前仍有8位大法官在任，相關案件原應依法律規定計算出席與評議人數，卻僅由其中5人作成違憲宣告，另有3名大法官未參與評議並提出不同意見。林沛祥質疑，憲法法庭未將3人計入審判結構，即逕行作成判決，形同自行變更審判人數與審判組織，程序正當性明顯不足。

林沛祥表示，憲法法庭的職權是否已實質取代立法院，是否已逾越憲法所賦予的權限，均有待司法釐清，「這是實質上可能構成犯罪的行為，今天站在這裡，是為了守護得來不易的民主憲政制度。」

立委王鴻薇則以「萊爾校長的數學」形容此次判決，直言「5竟然可以大於6」，質疑憲法法庭在未符合法定人數門檻下作成判決，已違反《憲法訴訟法》規定。她指出，相關大法官可能涉犯刑法第124條所規範的枉法裁判罪，呼籲司法機關依法偵辦。

▲藍營赴北檢告發5大法官枉法裁判，林沛祥批公然違法、不能容許。（圖／記者黃宥寧攝）

對於3位未參與評議並提出不同意見書的大法官，王鴻薇與徐巧芯皆表示肯定。徐巧芯指出，這3位大法官皆為前總統蔡英文任內提名並經立法院通過，長期投入憲法與公法研究，選擇不參與評議，是基於守護憲法與程序正義的專業判斷，不應因此遭到政治攻擊。

徐巧芯也批評，總統賴清德遲未補齊大法官缺額，導致憲法法庭人數不足，卻又在此情況下作成具高度政治與制度影響的判決，進一步引發社會爭議。她並指出，部分大法官對死刑議題的立場，亦引發外界對憲法法庭角色與政策影響的質疑。

國民黨團強調，憲法法庭作為憲政體制中制衡各權力機關的重要防線，更應嚴守程序正義與權力分際。除已提出刑事告發外，黨團後續也將在立法院會提案譴責，持續追究相關責任。

此次爭議，源於國民黨與民眾黨去年底聯手修正《憲法訴訟法》，提高憲法法庭作成判決所需的大法官人數門檻。然而，多名大法官隨後任期屆滿卸任，加上總統提名繼任人選未獲立法院同意，導致實際在任人數不足，使憲法法庭長期無法開庭、無法作成判決。

在憲法法庭停擺超過一年後，憲法法庭19日重啟運作，作成今年度首件憲判字判決，認定《憲法訴訟法》部分修正條文在立法程序及權力分立上存有重大瑕疵，宣告自即日起失其效力。

不過，由於該案僅有5名大法官實際參與評議，且未依新法所定的人數門檻開庭，是否符合法定程序與正當法律原則，隨即引發朝野立委、大法官內部與學界的高度爭論，也成為國民黨團今日前往北檢按鈴提告的主要原因。