社會 社會焦點 保障人權

釐清張文犯案動機　北檢將查人際網絡、數位軌跡金流

▲張文奔頂樓遭警方圍捕畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北檢將解剖張文，追查其人際網絡、數位軌跡金流。（圖／記者邱中岳翻攝）

文／中央社

男子張文涉捷運台北車站、中山站周邊隨機傷人造成4死（含張文）多傷，檢警持續調查他的人際網絡、數位軌跡以及金流等還原釐清犯案動機。張文遺體已相驗完成，本週安排解剖。

檢方表示，張文與3名被害死者均已相驗完成；3名被害死者除了相驗，並進行電腦斷層掃描 （CT），確認死因，遺體已發交家屬。張文部分則持續冰存，預計本週解剖。

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）北捷砍人,北捷恐怖攻擊,北捷隨機砍人,北捷恐攻,張文,北捷中山站,中山商圈,中山站,誠品南西

▲張文到南京西路誠品犯案。（圖／ETtoday攝影中心攝）

專案小組表示，雖然張文已墜樓死亡，仍會全面清查他的人際網絡、數位軌跡活動紀錄以及金流等還原釐清本件犯案動機；針對外界質疑張文受人指使犯案，是否涉及境外勢力以及出現多起模仿犯、來自境外IP貼文等，檢方將結合警方與調查局的各自專業，一併加緊釐清。

警方在張文投宿的旅館查扣1台筆電、2台平板，另在他的租屋處扣得1台平板，不過因張文縱火致平板部分燒毀，目前全部設備均由警方數位採證，持續還原鑑識中。初步已在檔案中發現「犯案計畫書」，顯示張文為預謀犯案，並曾依流程前往各地點實地勘查。

另一方面，根據調查局今天發布新聞稿，已成立「1219反恐專案」，要求各外勤調查處站調查官密切掌握轄區安全狀況，並進行跨單位資訊整合，其中高雄陳姓男大學生19日貼文「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務我會繼續接下去，下一個地點高雄車站......」等語。

調查局資安工作站、高雄市調查處積極溯源查獲陳男，經報請橋頭地檢署指揮，昨晚進行拘提及搜索行動，初步查明，陳男與張文並無實際連結，且非組織，但陳男惡意轉傳訊息，已觸犯恐嚇公眾罪，檢方先行諭知交保。 調查局官員呼籲，民眾不要任意傳送或轉貼恐嚇訊息，而造成社會不安，以免觸法。「1219反恐專案」針對任何危害國家安全、社會安全的行為蒐證並依法查辦。

男子張文19日接連於捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈、持刀傷人，闖入百貨傷人後墜樓不治，根據衛福部20日上午統計，共造成15人送醫，其中4人死亡，2人仍在加護病房中。台北市警察局長李西河昨天表示，警方初步調查為嫌犯1人作案，搜索台北、桃園住處並查訪嫌犯父母後，初步認定是個人隨機襲擊的殺人案件。

12/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

警南西誠品追張文畫面曝！　逆向衝上手扶梯搜索
自稱北捷恐攻案同夥！　43歲嘴秋作業員遭逮畫面曝
張文為畢業校友！虎尾科大證實：在校期間沒有偏差行為
隨機殺人引社會恐慌　醫揭：5症狀快就醫
警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

警追張文畫面曝！騎車趕赴南西誠品　逆向衝上手扶梯搜索

張文為畢業校友！虎尾科大證實了：在校期間表現沒有偏差行為

快訊／台中后里工廠起火濃煙沖天　環保局緊急呼籲關閉門窗

釐清張文犯案動機　北檢將查人際網絡、數位軌跡金流

北車恐攻案桃園男留言「有人做我想做的事」　台中警北上抓人

南橫驚魂！深夜視線不佳休旅車墜明霸克露橋　駕駛獲救送醫

鐵棍打到變形！惡男找處男小弟性侵前女友還錄影　重判9年10月

尾隨25歲女噴不明液體！屏東怪怪男落網了　警：是一般廢水

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

即／外籍客疑攜毒拒檢狂奔　小港機場大廳上演追逐戰

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦

為何路人沒反應？她嘆：台灣的幸運也是脆弱

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

Google將永久停用暗網報告

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

