釐清張文犯案動機　北檢將查人際網絡、數位軌跡金流

▲北檢將解剖張文，追查其人際網絡、數位軌跡金流。（圖／記者邱中岳翻攝）

文／中央社

男子張文涉捷運台北車站、中山站周邊隨機傷人造成4死（含張文）多傷，檢警持續調查他的人際網絡、數位軌跡以及金流等還原釐清犯案動機。張文遺體已相驗完成，本週安排解剖。

檢方表示，張文與3名被害死者均已相驗完成；3名被害死者除了相驗，並進行電腦斷層掃描 （CT），確認死因，遺體已發交家屬。張文部分則持續冰存，預計本週解剖。

▲張文到南京西路誠品犯案。（圖／ETtoday攝影中心攝）

專案小組表示，雖然張文已墜樓死亡，仍會全面清查他的人際網絡、數位軌跡活動紀錄以及金流等還原釐清本件犯案動機；針對外界質疑張文受人指使犯案，是否涉及境外勢力以及出現多起模仿犯、來自境外IP貼文等，檢方將結合警方與調查局的各自專業，一併加緊釐清。

警方在張文投宿的旅館查扣1台筆電、2台平板，另在他的租屋處扣得1台平板，不過因張文縱火致平板部分燒毀，目前全部設備均由警方數位採證，持續還原鑑識中。初步已在檔案中發現「犯案計畫書」，顯示張文為預謀犯案，並曾依流程前往各地點實地勘查。

另一方面，根據調查局今天發布新聞稿，已成立「1219反恐專案」，要求各外勤調查處站調查官密切掌握轄區安全狀況，並進行跨單位資訊整合，其中高雄陳姓男大學生19日貼文「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務我會繼續接下去，下一個地點高雄車站......」等語。

調查局資安工作站、高雄市調查處積極溯源查獲陳男，經報請橋頭地檢署指揮，昨晚進行拘提及搜索行動，初步查明，陳男與張文並無實際連結，且非組織，但陳男惡意轉傳訊息，已觸犯恐嚇公眾罪，檢方先行諭知交保。 調查局官員呼籲，民眾不要任意傳送或轉貼恐嚇訊息，而造成社會不安，以免觸法。「1219反恐專案」針對任何危害國家安全、社會安全的行為蒐證並依法查辦。

男子張文19日接連於捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈、持刀傷人，闖入百貨傷人後墜樓不治，根據衛福部20日上午統計，共造成15人送醫，其中4人死亡，2人仍在加護病房中。台北市警察局長李西河昨天表示，警方初步調查為嫌犯1人作案，搜索台北、桃園住處並查訪嫌犯父母後，初步認定是個人隨機襲擊的殺人案件。