北捷、中山隨機攻擊釀4死11傷　犯保台北分會即刻關懷受害家屬

▲北捷、中山隨機攻擊案釀3死，犯保台北分會啟動即時關懷 。（圖／翻攝自Facebook／犯保協會台北分會）

記者黃宥寧／台北報導

台北車站及捷運中山站昨（19）日接連發生隨機攻擊事件，一名張姓男子先在台北車站丟擲煙霧彈，隨後轉往中山商圈持刀砍殺路人，造成4人死亡（包含兇嫌）、11人受傷。事件震驚社會，財團法人犯罪被害人保護協會臺灣臺北分會在案發第一時間啟動即時關懷機制，派員進駐醫院，陪伴被害者家屬度過最艱難時刻。

犯保臺北分會指出，案發後即與台北地檢署及警政單位保持聯繫，掌握案件進度與被害者狀況，並依《犯罪被害人權益保障法》提供必要協助。分會主任委員謝伯蒼於19日晚間即率領專員與志工前往醫院，關懷罹難者家屬，今（20）日也持續前往探視傷者與家屬，提供實質支持。

謝伯蒼表示，突如其來的暴力事件對被害家庭造成巨大衝擊，犯保協會將依法律規定，全力提供法律諮詢、心理支持及後續生活重建協助，陪伴家屬走過最艱難的階段。

▲協會將持續與檢警、醫療單位保持聯繫，確保被害人及家屬不被遺落。民眾如需相關協助，可撥打犯保協會全國免付費專線。（圖／AI製）

此外，針對死者遺體相驗程序，犯保臺北分會亦安排專員與志工全程陪同，協助家屬面對相關司法程序，提供情緒支持與即時說明。後續也將視個案需求，安排律師及心理師協助，確保被害人家屬相關權益不被忽略。

犯保臺北分會強調，將持續與檢警及醫療單位保持聯繫，追蹤被害者家庭狀況，並依規定協助申請犯罪被害補償金及相關保護服務，讓被害者及其家屬在重建之路上不孤單。