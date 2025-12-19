快訊／北聯幫走私槍毒！洩漏偵查秘密害搜索撲空　律師判刑9月

▲律師丁啟修涉於偵查期間洩密致警方搜索撲空，今宣判。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北聯幫「高富帥」王浩莆、俞繼森等人涉嫌跨國運毒、槍械走私案，律師丁啟修被控於偵查期間洩漏偵查秘密，導致警方搜索行動撲空，丁遭依《刑法》第132條第3項洩漏國防以外秘密罪起訴。法院審理時，丁啟修坦承犯行並請求緩刑，士林地院今（19）日宣判。

今下午就3名被告一併作出判決，被告張田被依共同犯運輸第二級毒品罪，判處有期徒刑7年；另共同犯運輸第二級毒品罪，判處有期徒刑7年6月；並共同犯非公務員洩漏國防以外秘密罪，判處有期徒刑7月，數罪併罰，應執行有期徒刑10年。

被告劉哲維共同犯運輸第二級毒品罪，判處有期徒刑6年6月；另共同犯運輸第二級毒品罪，判處有期徒刑7年，數罪併罰後，應執行有期徒刑7年8月。另其未扣案之犯罪所得新台幣20萬元，依法宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，將追徵其價額。

至於律師丁啟修，法院認定其共同犯非公務員洩漏國防以外秘密罪，判處有期徒刑9月，宣告緩刑3年。緩刑期間付保護管束，並應於判決確定翌日起2年內，向公庫支付新台幣80萬元，另須向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時之義務勞務。

全案起源於，北聯幫王浩莆、俞繼森等人自2022年起，在美國設立分裝基地，並以俞父名下的合法貿易公司作為掩護，向當地毒販採購大麻與MDMA，再以真空袋、泡棉及垃圾袋多層包裝壓味後，夾藏於Coach手提袋及一般紙箱中，透過海運報關方式運回台灣。

檢警調查，第一批毒品於2023年5月自美西港口運抵高雄，夾帶約13公斤大麻入境；第二批則分別於去年11月12日在內湖倉庫、12月19日在汐止倉儲場開櫃查獲，共起出大麻164包（淨重約85公斤）、MDMA 75包（淨重約74公斤），並查扣步槍、手槍數把，以及槍管、撞針等主要零件，市值合計逾3億元。 檢方另查出，丁啟修身為該案被告辯護人，今年4月間趁楊姓共犯遭羈押期間，以受家屬委任為由進入看守所律見，取得偵查重點後，將手寫筆記交由張田過目，再由張田拍照轉傳給販毒集團上游。

警方於6月18日前往基隆七堵執行搜索時，相關違禁物已遭清空，行動撲空，檢方認為與洩密行為具有高度關聯，痛批丁「身為律師卻背離正義角色，嚴重破壞司法公信力」。

案件審理期間，丁啟修以自由身到庭，當庭坦承洩漏偵查內容，但表示深感懊悔，請求法院宣告緩刑。辯護律師則指控檢方偵查程序存有瑕疵，並質疑外界報導過度標籤化，強調丁並非黑幫成員，交保金來源亦為家屬籌措，與幫派無涉。