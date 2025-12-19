　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北聯幫走私槍毒！洩漏偵查秘密害搜索撲空　律師判刑9月

▲▼ 丁啟修 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲律師丁啟修涉於偵查期間洩密致警方搜索撲空，今宣判。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北聯幫「高富帥」王浩莆、俞繼森等人涉嫌跨國運毒、槍械走私案，律師丁啟修被控於偵查期間洩漏偵查秘密，導致警方搜索行動撲空，丁遭依《刑法》第132條第3項洩漏國防以外秘密罪起訴。法院審理時，丁啟修坦承犯行並請求緩刑，士林地院今（19）日宣判。

今下午就3名被告一併作出判決，被告張田被依共同犯運輸第二級毒品罪，判處有期徒刑7年；另共同犯運輸第二級毒品罪，判處有期徒刑7年6月；並共同犯非公務員洩漏國防以外秘密罪，判處有期徒刑7月，數罪併罰，應執行有期徒刑10年。

被告劉哲維共同犯運輸第二級毒品罪，判處有期徒刑6年6月；另共同犯運輸第二級毒品罪，判處有期徒刑7年，數罪併罰後，應執行有期徒刑7年8月。另其未扣案之犯罪所得新台幣20萬元，依法宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，將追徵其價額。

至於律師丁啟修，法院認定其共同犯非公務員洩漏國防以外秘密罪，判處有期徒刑9月，宣告緩刑3年。緩刑期間付保護管束，並應於判決確定翌日起2年內，向公庫支付新台幣80萬元，另須向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時之義務勞務。

全案起源於，北聯幫王浩莆、俞繼森等人自2022年起，在美國設立分裝基地，並以俞父名下的合法貿易公司作為掩護，向當地毒販採購大麻與MDMA，再以真空袋、泡棉及垃圾袋多層包裝壓味後，夾藏於Coach手提袋及一般紙箱中，透過海運報關方式運回台灣。

檢警調查，第一批毒品於2023年5月自美西港口運抵高雄，夾帶約13公斤大麻入境；第二批則分別於去年11月12日在內湖倉庫、12月19日在汐止倉儲場開櫃查獲，共起出大麻164包（淨重約85公斤）、MDMA 75包（淨重約74公斤），並查扣步槍、手槍數把，以及槍管、撞針等主要零件，市值合計逾3億元。 檢方另查出，丁啟修身為該案被告辯護人，今年4月間趁楊姓共犯遭羈押期間，以受家屬委任為由進入看守所律見，取得偵查重點後，將手寫筆記交由張田過目，再由張田拍照轉傳給販毒集團上游。

警方於6月18日前往基隆七堵執行搜索時，相關違禁物已遭清空，行動撲空，檢方認為與洩密行為具有高度關聯，痛批丁「身為律師卻背離正義角色，嚴重破壞司法公信力」。

案件審理期間，丁啟修以自由身到庭，當庭坦承洩漏偵查內容，但表示深感懊悔，請求法院宣告緩刑。辯護律師則指控檢方偵查程序存有瑕疵，並質疑外界報導過度標籤化，強調丁並非黑幫成員，交保金來源亦為家屬籌措，與幫派無涉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊
憲法法庭復活！　律師：化解藍白不敢倒閣壓力
5大法官宣告憲訴法修法違憲！　律師轟扯爆：成為憲政怪獸
快訊／運將開車衝撞車行自焚　插管7天不治
百日內2至親亡！　彭振聲認罪自比「三等國民」求緩刑
獨／國安機敏案要簽保密告知書　律師圈怒「被羞辱」炸鍋
余祥銓崩潰吐「媽媽已失智前期我要照顧她」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！運將驚恐狂追　疑剎車皮老舊釀禍

史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

國五雪隧前白車突迴轉　後方駕駛嚇壞：我還要靠這台車養家餬口

「中部豪宅一哥」超挖增賣停車位　一審判緩刑2年付公庫200萬

快訊／怒嗆「家破人亡」！運將開車衝撞車行自焚　插管7天不治

百日內2至親亡！彭振聲認罪自比「三等國民」　求法官智慧與慈悲

獨／國安機敏案要簽「保密告知書」　律師圈怒「被羞辱」炸鍋了

雲林男欲赴台中參拜大甲媽卻迷途逾200公里　一天一夜恍神騎到桃園

台中某醫院傳「2人做壞事」！警查出悲慘內幕　狼病人判刑4年6月

快訊／北聯幫走私槍毒！洩漏偵查秘密害搜索撲空　律師判刑9月

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！運將驚恐狂追　疑剎車皮老舊釀禍

史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

國五雪隧前白車突迴轉　後方駕駛嚇壞：我還要靠這台車養家餬口

「中部豪宅一哥」超挖增賣停車位　一審判緩刑2年付公庫200萬

快訊／怒嗆「家破人亡」！運將開車衝撞車行自焚　插管7天不治

百日內2至親亡！彭振聲認罪自比「三等國民」　求法官智慧與慈悲

獨／國安機敏案要簽「保密告知書」　律師圈怒「被羞辱」炸鍋了

雲林男欲赴台中參拜大甲媽卻迷途逾200公里　一天一夜恍神騎到桃園

台中某醫院傳「2人做壞事」！警查出悲慘內幕　狼病人判刑4年6月

快訊／北聯幫走私槍毒！洩漏偵查秘密害搜索撲空　律師判刑9月

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！運將驚恐狂追　疑剎車皮老舊釀禍

台灣棒球名人堂新增4位候選人　李來發、彭政閔、蘇建文、葉志仙入列

「超巨蛋」最新進度曝光　台中市府：拚2031年完工

桃園景福扶輪社「團結行善」　捐血做公益

快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊　估出售納智捷品牌有關

史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

瘋搶！彰化月影燈季「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

憲法法庭判憲訴法修法違憲　凌濤酸：台灣走向實質戒嚴、清德宗帝制

肛門一直流血！他照大腸鏡沒事　醫一摸「觸感不對」揪出癌

「大谷翔平效應」發威　道奇補強策略全面升級

TWICE出席維密時裝秀　子瑜抱病演出超敬業！

社會熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

嘉義男路邊賣蘭花遭檢舉開紅單　里長曝他30年催淚身世惹鼻酸

垃圾車剖成2半移出遺體　女清潔員艱辛修復過程曝

生理食鹽水治癌害死病患　名醫李光輝判刑

即／集體助逃鮑魚大亨　北市警3副所長火速拔官

男嬰遭棄屍！殯葬業者曝「身體發黑」：以為泥巴　生母漠然現身

性侵小五女友遭判刑！他上訴辯進不去逆轉免關

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

5個月大男嬰沒打疫苗　父母：他死了

生下剴剴就棄養害遭虐死　生母申請180萬補償金遭駁

鍾文智「代簽報到」黑幕曝　福德所副所長竟集體包庇

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面