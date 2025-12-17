台玻總裁慘了！子公司10億股權「只在文件上轉」遭起訴

▲為避強制執行設局轉股權，台玻集團總裁林伯實涉行使不實文書遭起訴。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧／台北報導

台玻集團總裁、實聯長宜控股公司董事長林伯實，遭控為規避子公司股權可能遭強制執行風險，設計不實股權轉讓及質權設定。士林地檢署偵結認，林明知註冊資本額達3400萬美元的子公司股權未實際出售，卻虛載以2000萬美元轉讓且未收價金，涉犯行使業務登載不實文書罪，依法起訴。

起訴指出，實聯長宜先前投資的中瑞藍科公司因營運狀況不佳，未能在約定期限內完成上市，依與恆天創業投資公司所簽署的股權轉讓契約，實聯長宜須履約回購股票。恆天創業投資公司因此聲請仲裁，要求實聯長宜履行回購義務，使林伯實實際掌控的子公司股權，面臨遭強制執行的風險。

為避免子公司股權遭查封或執行，林伯實於2020年12月1日，代表實聯長宜控股公司，與由其妻徐莉玲擔任董事、實際並未參與決策的SL Business Management Limited Company（SL公司），簽署股權轉讓協議，將註冊資本額高達3400萬美元的實聯長宜淮安科技有限公司100%股權，形式上以2000萬美元價格轉讓予SL公司，並完成相關股權轉讓登記。

然而，SL公司實際上並未依約支付任何股權轉讓價金，實聯長宜控股公司亦未實際收受款項，相關股權並未真正出售，轉讓僅止於書面形式。

不僅如此，林伯實隨後又於2021年4月21日，同意由SL公司將前述實聯長宜淮安科技有限公司股權設定質權，出質予其實際經營的台灣實聯公司，並完成質權出質登記程序。

檢方認，林伯實明知股權未發生實質移轉，仍接續行使不實的股權轉讓協議書及質權出質登記文件，致使實聯長宜控股公司在形式上喪失對子公司的所有權，實質上則轉由其實際控制的公司體系掌握，已損及公司權益。

偵查時，林伯實說股權轉讓及質權設定，係因實聯長宜遭對方聲請仲裁並面臨強制執行風險，為避免子公司股權後續遭查封或被出售，才先行移轉至SL公司，再設定質權予台灣實聯公司，以確保公司營運穩定，並非意圖侵占或背信。

不過，檢方認為，林伯實明知股權並未實際出售、轉讓價金亦未收取，仍行使不實股權轉讓及質權登記文件，已符合行使業務登載不實文書罪構成要件，因此依法提起公訴；至於是否涉及業務侵占或背信，檢方則認為尚難認定其具不法所有的主觀犯意，未另行起訴。