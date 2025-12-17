　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國民法官案將擴大　法務部找醫師、檢察官坐下來談鑑定

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲（左起）黃怡華檢察官、周愫嫻教授、吳佳慶醫生、簡美慧副司長、廖晉賦法官、劉建志主任檢察官出席法務部「司法醫學鑑定圓桌論壇」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為因應《國民法官法》即將擴大適用，法務部16日舉辦「114年度司法醫學鑑定圓桌論壇」，邀集各大醫院司法鑑定團隊、各地檢署國民法官專組檢察官，以及學界與司法院代表，針對兒虐鑑定、量刑調查與司法精神鑑定等實務難題，進行跨領域深度對話，盼讓艱澀的醫學鑑定，能被國民法官「真正聽懂」。

法務部指出，這次論壇已是第四屆舉辦，並特別擴大規模，聚焦國民法官法案件中常見、卻最具爭議性的司法鑑定議題，包括「兒虐案件醫學鑑定與法庭說明」、「量刑鑑定與社會調查」、「司法精神鑑定之挑戰」及「鑑定調查命題標準化」等四大主軸。

論壇由法務部檢察司司長張曉雯、副司長簡美慧共同主持，報告人包括最高檢察署調辦事主任檢察官劉建志、橋頭地檢署檢察官陳秉志、司法官學院檢察官黃怡華及臺北大學教授周愫嫻；與談人則邀請臺大醫院主任醫師呂立、吳建昌，萬芳醫院醫師吳佳慶，以及司法院法官廖晉賦，從司法實務、醫療鑑定與審判視角交叉討論。

與會專家指出，司法醫學鑑定內容高度專業，若未妥善轉譯，恐影響國民法官對證據的理解與判斷。論壇中亦分享實務經驗，探討如何將鑑定報告轉化為清楚、具說服力的法庭說明，並從國民法官的視角反思鑑定報告的呈現方式，期能縮短醫法之間的溝通落差。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲橋頭地檢署陳秉志檢察官做專題報告。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法務部次長徐錫祥致詞時表示，國民法官制度上路後，司法鑑定在審判中的角色愈加關鍵，法務部已連續四年舉辦圓桌論壇，盼透過常態化交流，建立檢察官與醫療鑑定團隊的夥伴關係。他也鼓勵與會檢察官主動交換聯絡方式，未來遇到鑑定爭點時能即時請益，讓法庭上的科學證據更具說服力。

法務部並提醒，自115年1月1日起，國民法官法適用範圍將大幅擴大，除少年刑事案件及毒品危害防制條例案件外，凡最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，皆將納入國民法官審理。未來案件類型將更加複雜，司法鑑定的重要性勢必再度升高。

法務部強調，透過提前布局與跨界交流，盼讓檢察官與鑑定團隊做好萬全準備，協助國民法官精準理解科學證據，進一步提升審判品質與司法公信力。

12/15 全台詐欺最新數據

