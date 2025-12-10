　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

馬太鞍溪暴漲重創光復！花檢災區慰問個案...喊話：困境一起扛

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲花蓮地檢署檢察長陳佳秀（左二）動員司法保護網絡到府扶助、送上慰問金 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

馬太鞍溪溢流造成的光復鄉災情至今未歇，街道泥痕仍清晰可見，多處店家鐵門緊閉。花蓮地檢署今（10）日前往災區進行實地關懷，由檢察長陳佳秀率同更生保護會、犯罪被害人保護協會、榮譽觀護人協進會與觀護人室等單位，一路從光復車站走入受創最嚴重的佛祖街，逐戶探視司法保護個案，盼能在災後陰霾中提供最直接的支持。

本次慰問對象包含一名受保護管束人、一名社會勞動人與一名馨生人。黃姓管束人經營的便當店在首波淹水時整個一樓遭浸泡，廚房設備損毀、營運被迫停擺，更保花蓮分會獲報後立即提供急難救助金，協助他度過停業與收入中斷的壓力。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲花檢挺進災區慰問個案，生活困境一起扛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另名徐姓社會勞動人則住在災情最嚴峻的佛祖街，家中一樓全被洪水吞沒，家具、電器幾乎全數報銷，花蓮榮觀協進會在現場致贈慰問金，幫助他處理迫切需求。
同樣受災的曾姓馨生人因家人行動不便，當下無法前往安置所，只能爬上住家二樓避難，所幸平安度過。犯保花蓮分會也提供關懷金，協助修繕家園。

陳佳秀指出，尚有五名受保護管束人與一名緩起訴戒癮治療個案同樣受到淹水衝擊，後續將由更保及觀護人逐一探視、提供慰問金與必要物資，「希望讓司法保護網絡能更貼近個案的真實困境，不讓任何一個人孤立無援。」

走訪期間，受災民眾談起洪水湧入當下仍心有餘悸，生活秩序被打亂、心理壓力更持續累積。災後不久，光復地區甚至出現假借「發放家電補助」詐財的行為，多名民眾遭誘騙先匯款而受害。
陳佳秀也在慰問時反覆提醒：「任何補助訊息務必查證，不要輕信。遇到可疑情況記得打165反詐騙專線。」

她強調，地檢署會持續與更保、犯保及榮觀協進會合作，在災後復原的路上，不只是送上物資，更要提供心理陪伴與法律安全，「讓光復的居民在重建之路上，看見希望、走得更安心。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「泰式選妃」不用衝出國！溫順女僕狂吸客　老司機上門卻衰了
徐媽媽淚崩開箱金鐘獎盃！　小S公開影片
台南高官特支費當私人ATM...下場慘了
國人10月平均經常性薪資4萬7803元　創26年來同期最高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬太鞍溪暴漲重創光復！花檢災區慰問個案...喊話：困境一起扛

新北巡佐護航賭場「營業1天收1萬」索賄34萬　圖利罪判4年半

桃園雙煞KTV找嘸仇家　持刀怒刺2男險奪命！竟回包廂繼續嗨

「泰式選妃」不用衝出國！溫順女僕狂吸客　老司機上門卻衰了

百億金酒公司「抽獎經營」遭質疑　議員質詢送「抽抽樂」諷刺

殺檳榔攤闆娘兇手超狠！女友「種草莓」他砍情敵　殺蟲劑噴嘴10秒

男「窄裙黑絲」扮辣妹！吸安開車載男網友　車上搜出喪屍煙彈

纏訟19年終定讞！前北市議員許富男貪污判6年　須追徵近900萬

快訊／男平交道上「遭自強號撞擊」！　送醫搶救無效亡

台南高官特支費當私人ATM慘了　老婆逛街購物吃好料全都公家出

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

馬太鞍溪暴漲重創光復！花檢災區慰問個案...喊話：困境一起扛

新北巡佐護航賭場「營業1天收1萬」索賄34萬　圖利罪判4年半

桃園雙煞KTV找嘸仇家　持刀怒刺2男險奪命！竟回包廂繼續嗨

「泰式選妃」不用衝出國！溫順女僕狂吸客　老司機上門卻衰了

百億金酒公司「抽獎經營」遭質疑　議員質詢送「抽抽樂」諷刺

殺檳榔攤闆娘兇手超狠！女友「種草莓」他砍情敵　殺蟲劑噴嘴10秒

男「窄裙黑絲」扮辣妹！吸安開車載男網友　車上搜出喪屍煙彈

纏訟19年終定讞！前北市議員許富男貪污判6年　須追徵近900萬

快訊／男平交道上「遭自強號撞擊」！　送醫搶救無效亡

台南高官特支費當私人ATM慘了　老婆逛街購物吃好料全都公家出

宇宙人小巨蛋剩10天開唱還要做專輯　團員認：腦袋已當機

港劇《尋秦記》時隔25年推續作　古天樂「買版權」找原班人馬回歸

捷迅11月營收單月新高、年增38%　電子與電商貨拉升空運運價

韓啦啦隊女神曝「父罹癌剛動完手術」　堅強喊話：我要更努力賺錢

才剛唱一夜情　HowZ新歌又談第三者：不見得是最無辜的人

聯發科11月營收468.96億月減近1成　Q4拚財測達標

徐媽媽含淚收金鐘獎盃「補上我的心」　小S堅強告白：我會繼續前進

補習班員工下班忘關冷氣　遭索賠「1.25萬」！勞動部：違規可檢舉

聯電投資18億元建創生中心　每年轉換1.5萬噸廢棄物、創造1億元產值

人夫陳隨意遭美魔女歌手熊抱緊貼！　導演看不下去...片場直接開罵

【連喊9次糟糕】台灣夫妻遇7.6強震！ 太太驚喊：這2樓欸

社會熱門新聞

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

檳榔攤殺人畫面曝光！　闆娘上腹慘遭惡嫌「橫剖30cm」

即／主播兒遭撞死！酒駕惡徒判決出爐

快訊／鳳山檳榔攤老闆娘遭砍慘死！　犯嫌逃逸畫面曝

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面