馬太鞍溪暴漲重創光復！花檢災區慰問個案...喊話：困境一起扛

▲花蓮地檢署檢察長陳佳秀（左二）動員司法保護網絡到府扶助、送上慰問金 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

馬太鞍溪溢流造成的光復鄉災情至今未歇，街道泥痕仍清晰可見，多處店家鐵門緊閉。花蓮地檢署今（10）日前往災區進行實地關懷，由檢察長陳佳秀率同更生保護會、犯罪被害人保護協會、榮譽觀護人協進會與觀護人室等單位，一路從光復車站走入受創最嚴重的佛祖街，逐戶探視司法保護個案，盼能在災後陰霾中提供最直接的支持。

本次慰問對象包含一名受保護管束人、一名社會勞動人與一名馨生人。黃姓管束人經營的便當店在首波淹水時整個一樓遭浸泡，廚房設備損毀、營運被迫停擺，更保花蓮分會獲報後立即提供急難救助金，協助他度過停業與收入中斷的壓力。

▲花檢挺進災區慰問個案，生活困境一起扛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另名徐姓社會勞動人則住在災情最嚴峻的佛祖街，家中一樓全被洪水吞沒，家具、電器幾乎全數報銷，花蓮榮觀協進會在現場致贈慰問金，幫助他處理迫切需求。

同樣受災的曾姓馨生人因家人行動不便，當下無法前往安置所，只能爬上住家二樓避難，所幸平安度過。犯保花蓮分會也提供關懷金，協助修繕家園。

陳佳秀指出，尚有五名受保護管束人與一名緩起訴戒癮治療個案同樣受到淹水衝擊，後續將由更保及觀護人逐一探視、提供慰問金與必要物資，「希望讓司法保護網絡能更貼近個案的真實困境，不讓任何一個人孤立無援。」

走訪期間，受災民眾談起洪水湧入當下仍心有餘悸，生活秩序被打亂、心理壓力更持續累積。災後不久，光復地區甚至出現假借「發放家電補助」詐財的行為，多名民眾遭誘騙先匯款而受害。

陳佳秀也在慰問時反覆提醒：「任何補助訊息務必查證，不要輕信。遇到可疑情況記得打165反詐騙專線。」

她強調，地檢署會持續與更保、犯保及榮觀協進會合作，在災後復原的路上，不只是送上物資，更要提供心理陪伴與法律安全，「讓光復的居民在重建之路上，看見希望、走得更安心。」