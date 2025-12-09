快訊／不滿被調職再告TVBS！前主播張靖玲求償百萬遭駁回

▲前主播張靖玲再戰TVBS，控調查瑕疵求償百萬。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

TVBS主播圈先前爆出「宮鬥霸凌案」，捲入風波的前主播張靖玲，因不滿公司古姓主播提供的針孔畫面對她進行懲戒性調職、最後更以曠職為由解雇。她主張調查程序失當、影像證據有瑕疵，導致名譽與工作權受損。今年再向士院民事庭提出「勞字」損害賠償之訴，向TVBS求償100萬，士林地院今（9）日宣判，駁回全部請求，訴訟費用由原告負擔。

士院民庭稍早宣判，駁回張靖玲全部請求，假執行之聲請亦不准許，訴訟費用由原告負擔。完整判決理由尚未公開，全案仍可上訴。

張靖玲主張，公司僅採信古女提出的針孔影像，但影片存在畫面中斷、剪輯痕跡，難以作為懲戒性調職的充分依據。她並稱，直到調職前最後一刻才被告知屬懲戒性質，使她無從在適當程序內提出申訴或答辯；其後公司又以她未在新職務提供勞務為由記過、進而解雇，對其權益造成重大影響。

TVBS則表示，調查小組已依據影像內容及訪談資料確認事實，依法對張女發出職務行為改善通知，並進行調職。張女未接受調動，且未提供資深文字記者之勞務，曠職情形反覆發生，符合解雇標準，公司處分並未違法。

本案10月間開庭時，審判長曾當庭詢問張女：「若事前得知調職屬懲戒性質，是否仍會拒絕調動？」張女回答，她會依程序提出救濟；若調查透明、結果完整，她願依公司規範辦理。

士林地院今判決指出，TVBS依據針孔影像與調查結果所為之調職及解雇，並未違反相關法令。張女未能證明公司侵害其權益，亦無法證明所受損害與公司行為具備因果關係，因此駁回其請求，全案可上訴。