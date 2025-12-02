　
大陸 大陸焦點 特派現場

福建向台青招手創業！　在台補導開沙縣小吃補助2萬

▲▼ 福建又釋出新對台政策 。（圖／翻攝 沙縣小吃官網）

▲ 福建又釋出新對台政策，在台灣開沙縣小吃最高補助2.2萬台幣 。（圖／翻攝 沙縣小吃官網）

記者任以芳／綜合報導

福建省貫徹中央《意見》進程再推新舉措，福建省政府今（2日）發布第五批政策措施，特別鎖定台灣青年在當地創業提供扶持，其中包括台胞在台灣開設沙縣小吃門店可獲一次性補助5000元人民幣（換算2.2萬台幣），並由品牌方統一提供服務；同時三明市每年釋出200個免費技能培訓名額，涵蓋中餐烹飪、沙縣技藝、茶藝乃至短影音與無人機操作。

據微信公眾號「福建發佈」消息，福建省貫徹落實中央《意見》進程再度釋出新動作。福建省政府新聞辦公室召開第七場《意見》落實系列新聞發布會，宣布第五批共12條推動兩岸融合政策措施，涵蓋支持台企台商、優化涉台辦稅服務，以及深化商貿文旅交流三大領域。

此次最新政策中，首先亮相的是五項支持台企台商措施。其一，官方首度單列1200畝用地指標保障六個台商投資區建設，並對涉及用海活動的台企項目簡化流程，只要完成論證評審，即無須再取得用海預審意見，強調提升行政效率。

其二，福建點名對新入駐莆田工藝美術城並租用公營房產的台企，第一年免除100㎡場地租金。為參加海峽藝博會的台商提供免費展位和食宿以及每個展位2000元（單位：人民幣，同下）交通補助。對台企在APEC、G20、金磚會議、博鰲論壇等大型會議中展示宣傳莆田工藝美術的，每場次給予最高不超過5萬元補助，單家企業每年最高不超過20萬元。

三是在養殖業領域，福建為台資水產企業推出多重保費優惠，最低享受5%折扣，連續未理賠則逐年疊加最高享20%優惠，每筆補貼上限5萬元，全省年度總額200萬元。

四是莆田工藝美術產業對台開門迎商，新入駐台企第一年免租100平方米場地，參展海峽藝博會的台商享免費展位與食宿並獲交通補助；若企業在國際大型會議中展示莆田工藝美術，更可獲最高20萬元獎勵。

五是針對台農台企，福建也推出農資供應直達、專櫃銷售展示以及免費農業檢測等服務，盼促進兩岸農業合作。

第二部分聚焦優化涉台稅務服務，共三條。首先，福建宣布正式啟用「台胞台企稅費智能辦稅平台」，整合188項智慧辦稅服務，包括證件類型自主切換、個性化申報提示、多稅種合併申報等功能，並支援46類稅費項目全流程線上繳納。官方強調，平台打造的是「零接觸、一站式」新模式，讓台胞台商不需跑窗口即可完成大部分稅務事務，提升效率與體驗。

其次，為補強溝通服務能力，福建開通涉台稅務諮詢專線，同時配備普通話與閩南語雙語服務，方便台胞無障礙交流；第三項措施則面向企業需求落地推動，福建稅務部門宣布自即日起至2026年底，全省將舉辦100場「稅企面對面」服務專場。

▲▼ 福建又釋出新對台政策 。（圖／翻攝 沙縣小吃官網）

▲ 在台沙縣小吃品牌方提供創業開店服務 。（圖／翻攝 沙縣小吃官網）

第三部分著重於深化商貿與文旅合作。比如對在台灣開設沙縣小吃門店的台灣同胞，由台灣沙縣小吃品牌管理公司統一提供服務，並給予一次性5000元創業補助。同時，福建三明市每年提供200個名額，免費為台灣青年提供涵蓋沙縣小吃技藝、中式烹飪師、中式面點師、茶藝師、短視頻製作、無人機操作等14類職業技能培訓。

福建南平推出「武夷茗宿」品牌共創方案，支持台灣業者參與民宿改造，每間最高6萬元，按照裝修合同金額的20%給予補貼，單個民宿補貼金額不超過6萬元。

為便利兩岸往來，福建也推出廈金「小三通」退票險服務，旅客可通過「i海台」平台購買退票損失保險，每份保險費5元，發生保險約定原因導致退票後，全額賠付船票退票手續費，減少旅客因退票產生的經濟損失。

值得一提的是，對經審批後在福州市城市商圈、旅遊景區、歷史文化街區等區域舉辦的台灣藝人小型營業性演出活動（演藝團隊中台灣藝人數達5人以上，且表演曲目時長佔演出總時長超70%），按照台灣藝人演出合同金額的40%給予獎勵，單次審批演出時間段內獎勵合計最高不超過2萬元。

