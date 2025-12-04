　
社會焦點

快訊／北投區「明星國中」驚傳女學生墜樓　四肢骨折送醫搶救

▲▼救護車,快訊,命案,死亡,消防局,送醫,命危,救援,示意,救護車示意圖,示意圖救護車。（示意圖／ETtoday資料照）

▲北投區某國中3日傳出女學生墜樓。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區一所國中昨（3）日傍晚 5 時許發生學生墜樓意外。一名女學生不明原因在校內墜樓重摔在地，造成四肢多處骨折。救護人員獲報到場時，女學生已經意識不清，經初步處置後緊急送往北投榮民總醫院急救並進行手術，目前仍在加護病房觀察。警方與校方正調查事故發生原因，並協助家屬處理後續事宜。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

北投國中女學生墜樓

