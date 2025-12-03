快訊／入伍第2天！黃埔營區驚傳22歲步兵墜樓　八軍團證實

▲步兵177旅一名役男從2樓墜落，所幸並無生命危險。（示意圖，與本案無關／ETtoday資料照）
記者陳宏瑞、黃資真／高雄報導
陸軍八軍團黃埔營區昨(2日)晚間發生墜樓事件！步兵177旅一名22歲郭姓男子剛入伍第二天，卻意外從2樓墜落，緊急送醫救治，所幸僅腳踝骨折，意識清楚無生命危險，至於詳細事發原因還有待釐清。陸軍八軍團回應，後續將全力協助該兵醫療事宜。
第八軍團表示，事發後已立即指派高階幹部前往醫院協助處理，並連繫家屬，後續將全力協助該兵醫療事宜，並持恆落實各樣防險作為。
