台大爆肺結核！　被匡列學生幾乎都修過1堂課

▲台灣大學大門。（圖／記者許敏溶攝）

記者葉國吏／綜合報導

台灣大學近日傳出疑似肺結核接觸傳染事件，多名學生收到校方通知，消息一出引發熱議，因事發時間正逢期末考前夕，許多學生感到困擾，不少人上網討論，最後發現多數人都有修過同一堂課。

有台大學生在社群平台Dcard上分享自己收到的保健中心通知信，信中指出，北市聯合醫院結核病防治組確認該生符合肺結核接觸者標準，必須依法接受檢查。原PO透露，這已經是第二次收到此類通知，且完全不清楚感染源究竟在哪堂課，讓人感到不安。留言區內不少學生紛紛表示自己也曾收過類似通知，且多數人修過經濟學原理，懷疑感染風險可能與這門課有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣大學「肺結核接觸者」討論。（圖／翻攝Dcard，下同）

學生留言中提到的課程包括經濟學原理、財務管理、期權等，大多集中於管理學院課程。有學生表示，自己早在去年就因修經濟學原理受到通知，並進行檢查。也有畢業生表示收到通知，懷疑感染期間可能與修課時相重疊。有交換生甚至提到自己人在日本仍收到信，顯示事件恐涉及更廣範圍。

對此，台大校方表示，依照主管機關指示進行防疫，但相關細節涉及個人隱私，無法提供進一步說明。台北市衛生局則確認目前已有確診病例，匡列範圍包括與病例同住者，以及在可傳染時段內接觸累計超過40小時者。衛生局強調，接獲通知者務必配合檢查，以確保健康安全。