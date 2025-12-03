獨／角頭前任火力全開！殯葬蔡依林嗆：潑屎潑尿　小三嚇到報警

記者黃宥寧／台北報導

愛甲超過！有「殯葬業蔡依林」之稱的劉姓女子，疑高姓女子介入她與威震集團前董事長吳明達的感情，氣得打到對方店內嗆：「不要知三當三，不然潑屎潑尿都會。」高女嚇得報案。士林地院認定威脅足以使人畏懼，判劉女恐嚇罪拘役15日，可易科罰金；至於遭控衝店打人造成背、膝挫傷，因監視器未拍到，證據不足判無罪。

▲殯葬業「蔡依林」為威震董座前女友，嗆小三「潑屎潑尿」。（圖／記者黃宥寧攝）

劉女認為感情遭第三者介入，2023年10月3日致電高女任職的威銘當鋪。第一通電話語氣尚算平和，自稱「前女友」，還勸對方「不要用自傷當挽回手段去找吳明達」。然而高女回覆：「妳莫名其妙耶，妳可以自己去找他，妳叫他不要來找我啊。」讓劉女怒氣瞬間爆發，掛斷後再打第二通電話，語氣完全變調，直接嗆出：「叫妳不要知三當三，否則潑屎潑尿都會！」高女當場嚇到報警。

法院開庭時，劉女承認曾說過上述話語，但辯稱是因為高女先向吳男亂傳，她才會回撥問「潑屎潑尿算恐嚇嗎？」試圖否認犯意。然而法官認，她的說法前後矛盾，與實際錄音及對話情境明顯不符，可信度不足，因此不採信其辯解。

法官指出，「潑屎潑尿」屬於具體的未來加害財產威脅，依一般社會通念，倘若個人物品遭潑排泄物，不論在心理或財產層面都會造成強烈排斥與厭惡，確屬惡害通知。高女也在庭上證稱，她當下確實受到驚嚇，「真的怕對方實際找我潑屎潑尿」。法院綜合通話內容、錄音勘驗與告訴人的恐懼反應，認定足以使一般人產生不安全感，構成恐嚇危害安全罪，量處拘役15日，可每日1000元易科罰金。

▲威震集團前董事長吳明達前任爭風吃醋 。（資料圖／記者黃彥傑攝）

至於，是否曾衝店動手打人，高女指控，當日下午3點多劉女曾闖入當鋪毆打，導致她背部與右膝挫傷；劉女則全盤否認，強調「不知道她怎麼受傷」。法官調閱監視器後發現，畫面中雖可見劉女揮手打到高女臉部、打落眼鏡，也曾抬起右腳往高女方向抬起，但並未踢中，而現場江姓友人第一時間就從後方環抱劉女，使雙方無法再靠近，後續畫面僅見劉女與江男之間的推擠拉扯，全程未拍到攻擊背部與膝蓋的動作。

此外，高女是在事發約3小時後才到醫院驗傷，雖診斷出背部與膝蓋挫傷，但她在庭上無法具體描述傷勢如何產生，只表示「當下太害怕，記不清楚」。法官指出，雙方早有多次爭執，屬對立性證人，其指述本就需要其他補強證據才能採信；然而本案監視器未見相關動作，傷勢來源也不明確，亦無其他證據足以補強，無法排除合理懷疑。基於罪疑惟輕原則，對該部分判劉女無罪。

吳明達與劉女分手過程衝突不斷，甚至互相指控對方「騙財」、「騙感情」。劉女先前曾公開控訴，吳明達不僅對她動粗，還在分手後向她索討百萬勞力士女錶，並放話威脅，讓她長期陷入恐懼；而吳明達一方則反指她收了高價禮物卻不願歸還，雙方怨懟越滾越大。這段剪不斷、理還亂的糾葛，也成為2人後續接連捲入案件的導火線。