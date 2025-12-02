「日本美女」蹲下身...貓咪鑽裙底照爆紅　真實身分震驚1億人！

▲谷琢磨12月1日發布的照片已累積超過1億人次瀏覽 。（圖／翻攝自谷琢磨 Takuma Tani X，下同）

記者曾羿翔／綜合報導

社群平台近日瘋傳一張照片，一位穿著蘿莉塔風格洋裝的「日本美女」與一隻貓咪互動，畫面既可愛又逗趣。然而，當這位「美女」的真實身分曝光後，立刻在全球網路掀起熱議。

照片中的主角其實是現年48歲的日本男性谷琢磨，他是搖滾樂團主唱、模特兒與插畫家，也是一位熱衷女裝打扮的網紅。谷琢磨因外型纖細、臉蛋童顏，時常分享蘿莉塔造型照，被粉絲譽為「史上最可愛偽娘」。

他於12月1日在社群平台分享最新穿搭，一身古典洋裝的他試圖與路邊虎斑貓合照，沒想到一蹲下身，貓竟鑽進他的裙底，讓他哭笑不得，也幽默表示貓可能把裙子當成暖爐桌。這張畫面曝光後，截至目前已累積超過1億人次瀏覽，成為網路熱議話題。

▲谷琢磨也是搖滾樂團主唱、模特兒與插畫家。

大批網友原以為這張照片是AI生成或過度修圖的產物，點進谷琢磨帳號後才驚覺他是48歲的男性，紛紛留言驚嘆，「比AI還扯」、「逆天童顏大叔」、「這是2025年最驚人的事」、「不管性別如何，很驚訝已經48歲了」、「有沒有人想當那隻貓」、「什麼？他是個男的？而且都48歲了？！還是個爸爸？！」、「觀看達1億了」、「我腦子一片混亂」。

▲谷琢磨是一名育有兩名女兒的父親。

谷琢磨坦言，年輕時曾因身材瘦小感到自卑，直到34歲接觸蘿莉塔風格後才愛上女裝，也鼓勵粉絲勇敢展現真實自我。他的故事打破性別與年齡框架，成功以個人風格驚艷全球。

▼谷琢磨34歲接觸蘿莉塔風格後，愛上女裝。