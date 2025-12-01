　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

你被「引戰誘餌」操控了嗎？牛津2025年度代表字　靠炎上狂賺流量

▲▼網戀,聊天,手機,傳訊息,傳簡訊,滑手機。（圖／CFP）

▲ 「rage bait」成為2025年度代表詞。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

出版《牛津英語詞典》的牛津大學出版社1日公布2025年度代表字，由「引戰誘餌」（rage bait）擊敗其他詞彙獲選，意指在網路上刻意製造爭議、煽動怒火以衝高流量的操作手法，過去12個月來使用頻率暴增3倍。

BBC報導，《牛津英語詞典》將「引戰誘餌」定義為「刻意用來引發怒火或義憤的網路內容，通常具有挑釁、冒犯或令人沮喪的性質」，這通常是為增加網站或社群媒體帳號的流量，與過去的「誘騙點擊」（clickbait）相似，但更偏向激怒受眾情緒。

牛津語言部門負責人葛拉斯沃（Casper Grathwohl）指出，「『引戰誘餌』一詞的存在及使用量激增，顯示我們對網路操控手段的警覺性正在提升。」他表示，網路世界已從單純吸引點擊的好奇心模式，轉變為「劫持並影響我們情緒與回應」的操控模式。

此次入圍的其他詞彙還包括「氣場養成」（aura farming），指透過行為表現營造自信、酷炫或神秘形象的人設經營；以及「生物駭客」（biohack），指利用飲食、運動或科技設備來加強身心健康的做法。

去年的年度代表字「腦腐」（brain rot）同樣反映社群媒體對心理健康的影響，葛拉斯沃分析，近兩年的得獎詞彙形成一個循環，「憤怒引發互動，演算法放大憤怒，而持續曝光令人精神疲憊。」

11/29 全台詐欺最新數據

