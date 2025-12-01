貫徹理念！瑞士安樂死機構創辦人「接受協助死亡」　92歲離世

▲明內利在93歲生日前幾天接受「協助死亡」離世。（圖／翻攝dignitas新聞稿）



記者吳美依／綜合報導

瑞士知名安樂死機構「尊嚴」（Dignitas）宣布，創辦人明內利（Ludwig Minelli）已於11月29日接受「協助死亡」，以92歲高齡離世，距離93歲生日僅數天之遙，在生命盡頭也實踐了畢生理念。

BBC、《天空新聞》報導，明內利曾是一名律師與記者，一生都為了「選擇權、自決與人權」奮鬥，1998年與志同道合的夥伴共創「尊嚴」機構，但當時沒人想過這個組織會成為國際知名的安樂死服務機構。

「尊嚴」在悼念聲明中表示，明內利相信「說服某人放棄自殺並非合適的預防方法」，而應該認真對待處於絕望處境的人，與其平等交流，展示所有可能減輕痛苦的選項，包括在當事人認為有尊嚴的環境中，透過專業協助，以安全且自主的方式結束生命。

儘管瑞士法律1942年起允許協助死亡，但條件非常嚴格，包括不得涉及利益動機，以及當事人心理狀態健全等。「尊嚴」因開放非瑞士籍人士使用其服務而廣為人知，並強調實際上只有極少數接觸該機構的人最終選擇協助死亡。

「尊嚴」表示，明內利已為機構「規畫好接班安排，確保順利過渡」，該組織也將繼續執行「專業且積極的」工作使命。

