　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投山區屢傳外來廢棄物非法棄置　環保局今年已移送40案

▲不肖人士棄置營建廢棄物並引火燃燒。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲不肖人士棄置營建廢棄物並引火燃燒。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣幅員廣大、多山區，近來屢遭外來廢棄物非法棄置，縣府環保局表示，今年迄今已查獲40件非法棄置廢棄物案，全數皆依《廢棄物清理法》第46條刑罰規定移送偵辦，也將持續與警政單位合作查緝，共同打擊「環保蟑螂」非法棄置廢棄物之犯罪行為。

環保局指出，南投偏遠山區、產業道路、河床地、農地，或縣市交界處之交通便利地點，常成為棄置廢棄物的熱點區域；若違反廢清法，其刑責是1年至5年有期徒刑，並得併科最高1500萬元罰金。

▲▼山坡地遭棄罝營建廢棄物、s_山坡保育地遭傾倒不明物料。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼山坡地遭棄罝營建廢棄物、山坡保育地遭傾倒不明物料。

▲南投地檢署日前召開114年查緝國土保育及環保犯罪聯繫平臺會議。（圖／記者高堂堯翻攝）

環保局長李易書呼籲，營建或裝修工程產生的廢棄物應委託合法清除業者，運至核准收容場地處理，切勿求方便私自堆置、棄置或私下尋找未具資格的清運管道，勿圖一時便利，否則將面臨刑責與罰款，且需負起恢復環境責任；他同時提醒土地所有人、管理人應善盡管理責任，針對閒置土地宜設置圍籬、圍牆或監視設備，並定期檢查現況，防止不肖業者傾倒廢棄物，共同維護環境整潔與自身權益。

▲南投環保局將非法棄置廢棄物嫌犯全數移送警政單位偵辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投環保局將非法棄置廢棄物嫌犯全數移送警政單位偵辦。

南投地檢署亦於18日召開「114年查緝國土保育及環保犯罪聯繫平臺會議」，由該署檢察長郭景東主持，邀集轄內相關之南投縣警局暨各分局、廉政署中部地區調查組、南投縣調查站、調查局中機站、中區水資源分署、第三和第四河川分署、林業保育署臺中和南投分署、農村水保署南投分署、國產署中區分署南投辦事處、環境部環境管理署中區環境管理中心、玉山國家公園管理處、移民署南投縣專勤隊、保安警察第七總隊第六大隊和第三大隊中區中隊，南投縣農業處、工務處、建設處、地政處、政風處、環保局、臺大實驗林管處、興大實驗林管理處惠蓀林場、台電大觀發電廠、清境農場等單位60多位代表與會，就查緝環保犯罪，凝聚執法共識。

李易書於會議中先就轄內非法棄置案件分布情形及策進作為進行分析，保七總隊第三大隊中區中隊警員呂俊儀則分享追查含戴奧辛廢棄物產源之經驗，保七總隊第六大隊長盧世哲報告越南移工違反森林法案件之查緝歷程；南投地檢署主任檢察官姚玎霖主亦提出環保犯罪應與時俱進，運用科技偵查手段，加強跨機關團隊合作之簡介；環境管理署副主任吳權芳最後回應，環保犯罪偵辦，單一機關資源有限，需透過跨域合作，才能有效整合各方資源，又環保犯罪偵辦務必積極溯源，惟有溯源找出有資力之業主，促使業主將土地恢復原狀，方能終極回應民眾期待。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
25億空中鳳城淪「便當城」？　在地指：整排老透天等都更
斯里蘭卡153死　宣布進入緊急狀態
早期無明顯症狀　醫示警「胃癌」5大徵兆
3寶媽太敢玩！吃先生的麻吉　綠帽夫崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中BMW男車禍欠12萬修車費落跑！4天後又肇事害2人受傷

台中車站黃標線「髒到跟車道融合」　女踩空骨折獲國賠30萬

苗栗中古車行火警！鐵皮屋濃煙狂竄嚇壞鄰里　消防半小時撲滅

南投山區屢傳外來廢棄物非法棄置　環保局今年已移送40案

快訊／台東成功漁港吊車翻覆！2工人受困　1人失去心跳搶救中

石虎遭槍殺瞪大雙眼亡！盜獵集團還剝皮浪貓　持槍囂張瞄準警察

轎車遭攔查飄異味！駕駛唾液快篩陽　3人被搜出「20包毒品」

金沙鎮文化園區婦人失蹤！空拍機驚見她「掉大排水溝」緊急救援

北捷爆性騷！外籍女遭「親左肩」　色男情緒失控毆站長遭壓制

駕駛突昏迷！國3碧潭段休旅車擦撞兩側護欄　緊急送醫

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

台中BMW男車禍欠12萬修車費落跑！4天後又肇事害2人受傷

台中車站黃標線「髒到跟車道融合」　女踩空骨折獲國賠30萬

苗栗中古車行火警！鐵皮屋濃煙狂竄嚇壞鄰里　消防半小時撲滅

南投山區屢傳外來廢棄物非法棄置　環保局今年已移送40案

快訊／台東成功漁港吊車翻覆！2工人受困　1人失去心跳搶救中

石虎遭槍殺瞪大雙眼亡！盜獵集團還剝皮浪貓　持槍囂張瞄準警察

轎車遭攔查飄異味！駕駛唾液快篩陽　3人被搜出「20包毒品」

金沙鎮文化園區婦人失蹤！空拍機驚見她「掉大排水溝」緊急救援

北捷爆性騷！外籍女遭「親左肩」　色男情緒失控毆站長遭壓制

駕駛突昏迷！國3碧潭段休旅車擦撞兩側護欄　緊急送醫

桃機T3北登機廊廳明天試營運　交部次長：一次增580萬人次服務量

《偷偷藏不住》男星台上遭「女粉突襲強吻」！　離譜過程被拍下掀眾怒

台灣薪資落後日韓30％！外媒曝隱憂：僅6.5%勞工享受經濟成果

中國飛日本航班12月取消904班　約15.6萬個座位

美光傳將投資96億美元　在日本建AI用HBM工廠

日本搖滾樂團台味超濃！主唱突喊：聽你在叭噗　台粉嗨爆了

台中BMW男車禍欠12萬修車費落跑！4天後又肇事害2人受傷

MAMA又爆放送事故！表演中「攝影機墜落舞台」　意外畫面全程直播

黑豹旗／中信伍立辰開球嘉賓現身決賽　分享日職歐力士秋訓心得

「萬秀洗衣店」張瑞夫新身份曝光…跨界演台八！揭阿嬤離世前遺憾

【畫面太心疼】袁惟仁緊急送醫　躺擔架消瘦模樣曝光

社會熱門新聞

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

凶嫌會砍死人　英勇攤商抄圓凳砸

桃園蘆竹鐵皮工廠大火！下風處快關窗

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

人妻出差控遭長官性侵！調查結果大逆轉

快訊／高雄汽車保養廠凌晨大火　1女身亡

騎士上國道還逆向　對撞轎車起火慘死

變態移工性侵女友人！搶手機逼就範

新竹城隍廟爆砍人械鬥！17歲男臟器外露

盜獵集團殺浪貓槍擊石虎！持槍瞄準警察

3寶媽吃先生麻吉還撩小王　綠帽夫怒求償

即／左營某大樓驚傳事故！女倒臥1樓停車場死亡

土地公廟會計月領6千提告喊3年少拿73萬

朱學恒明將重獲自由　表現良好獲縮刑

更多熱門

相關新聞

台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火飛手跨區出勤支援

台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火飛手跨區出勤支援

台南市後壁區烏樹林下秀祐橋西側自21日起發生大規模廢棄物堆置火警，因堆置量龐大，加上風勢推動，火勢延燒多日，截至26日仍未完全撲滅，面對這類面積廣大、深部悶燒難以壓制的火警，消防局啟動無人機空拍與熱顯像技術，強化指揮判斷，消防局統計，這段期間已出動12名飛手跨區支援，全力投入空中監控作業。

消防機器人攻入後壁廢棄物火場助前線降溫探熱點

消防機器人攻入後壁廢棄物火場助前線降溫探熱點

高雄垃圾山再現！旗山也淪「廢棄物天堂」

高雄垃圾山再現！旗山也淪「廢棄物天堂」

烏樹林廢棄物暫置區大火控制！空品監測持續進行PM2.5監測

烏樹林廢棄物暫置區大火控制！空品監測持續進行PM2.5監測

烏樹林風災廢棄物場深夜起火！黃偉哲現場視察：盼盡快阻斷悶燒

烏樹林風災廢棄物場深夜起火！黃偉哲現場視察：盼盡快阻斷悶燒

關鍵字：

國土保育環保犯罪連繫平台廢棄物南投環保局移送

讀者迴響

熱門新聞

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

變天！　今全台有雨

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面