獨／高雄1天3起死亡車禍！雙載機車被追撞　孫擦傷阿嬤慘死

▲▼李姓男子騎乘機車，疑因未保持安全距離，追撞前方機車，導致陳姓阿嬤送醫後不治身亡。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市昨（28）日交通狀況頻傳噩耗，單日竟接連發生三起死亡車禍，共奪走三條寶貴性命。除了林園區與前鎮區分別發生死亡事故外，下午在仁武分局轄區大社區，又傳出一名70歲阿嬤騎車載孫外出時，慘遭後方來車追撞，阿嬤經緊急送醫搶救後仍宣告不治。

仁武分局表示，這起追撞事故發生於28日下午5時許，地點位於大社區和平路二段260號前。經初步瞭解，30歲的李姓男子騎乘普通重型機車，沿和平路二段由北向南行駛時，疑因未保持安全距離，從後方追撞前方同向直行、由70歲陳姓阿嬤所騎乘的機車，當時阿嬤車上還載著5歲的孫子。

警方獲報趕抵現場並實施交通管制，肇事的李姓男騎士意識清楚，身體有擦挫傷，經現場實施酒測，酒測值為0。然而，遭追撞的陳姓阿嬤在現場已無意識，孫子則身體擦挫傷，陳姓阿嬤立即送往醫院進行急救，最終仍因傷勢過重宣告不治。陳姓阿嬤的酒測值將待抽血檢驗，警方初步研判肇事主因為李男未保持安全距離，但詳細的肇事責任歸屬仍待進一步調查釐清。

值得注意的是，這起大社區的祖孫車禍，已是高雄市28日當天發生的第三起死亡交通事故。當日稍早，林園區凌晨發生一起海巡志願役士兵不幸身亡的事故；上午前鎮區也傳出一名23歲女服飾店員遭右轉轎車撞飛喪命。一日之內連續發生三起奪命悲劇，初步分析為兩起為路口轉彎事故、一起為追撞前車事故，警方呼籲駕駛人行車提高警覺，避免再度發生無法挽回的憾事。