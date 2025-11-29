國道行駛到一半「前車掉出一個人」！驚險翻滾畫面曝光

▲國道一號北上路段發生驚險一幕，前方車輛車門突然打開、一名男子掉落在地上翻滾。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

國道一號北上楠梓路段28日發生離譜事件，一名駕駛駕車行經該路段，沒想到前方車輛的車門突然打開，還有名男子從車上滾了下來、在地上翻滾數圈，恐怖的畫面讓他緊急停車。畫面曝光以後，讓許多網友看傻眼。

一名駕駛在「爆料公社」上傳影片，分享28日在國道一號北上楠梓路段遇到的離奇情況。當天中午11點多他駕車行經該路段時，前方車輛因不明原因，車門突然打開，還有名男子從車上滾落、在地上翻滾數圈，嚇得旁邊車道的車輛緊急左切閃避。

駕駛發現有人在地上滾，也立即開始減速，所幸在與男子碰撞前完全停了下來，驚險的畫面令人捏了把冷汗。而從車上滾落的男子翻滾數圈以後，也自行從道路上爬起，看起來並無大礙。

恐怖的一幕在網路上曝光，不少網友對此直言，「這活著，回去嘴一輩子」、「想死別害人啊」、「閃過人的第一台車，驚嚇指數破表」、「前面黑車應該歸褲屎」、「這算是一種噴裝備嗎」、「所以車門要上鎖，不論是在高速公路或一般路。」

