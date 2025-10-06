　
社會 社會焦點 保障人權

五熊國道被撞翻車！無照肇逃男判賠25.8萬　但剛出獄「0財產」

▲五熊國道車禍。（圖／五熊IG、記者林東良翻攝）

▲五熊去年在國道發生車禍，對方無照還駕車逃逸，今年刑、民判決出爐。（資料照／五熊IG、記者林東良翻攝）

記者郭玗潔／台南報導

女藝人五熊和老公張皓羽去年在國道1號，遭無照張姓男子開車追撞，由於撞擊力道猛烈，五熊的車輛高速翻滾數圈，側翻在路邊，沒想到兩人從車內爬出時，張男已逃逸不見蹤影。國道警察雖循線找到張男，張男也坦承犯行，但雙手一攤表示沒錢賠。全案經法院審理，刑事上張男依犯公共危險罪，處10月徒刑；民事上，因張男財產掛零，法官判他賠五熊和老公精神撫慰金各4萬，包含醫療費、車損等費用，張男要賠五熊和老公各4萬632元、21萬7576元。可上訴。

據了解，五熊和老公張皓羽在去年8月1日0時許，準備從台南開車返回台中，行經國道1號北上300.41公里（麻豆路段）處時，突遭張男開車從後方衝撞，五熊的車當場飛起、翻滾數圈後失控撞擊內側護欄，側翻在內側車道上。事故造成夫妻倆胸、手等多處挫傷。

而無照駕駛的張男眼見自己肇事，竟不顧對方生命安危，立即開車逃逸，等五熊和老公從滿是煙霧的車內爬出來，發現國道上空無一人，自行報警處理。五熊指出，「撞我們的車是MAZDA的車，我車子右後方有它留下來的印記」，五熊老公名下的愛車也因嚴重毀損而報廢。

▲五熊的車由老公花60萬購入，開了近4年折舊約值16萬元。（資料照／記者林東良翻攝，下同）

▲五熊在國道出車禍，警方已鎖定嫌疑車輛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

後續警方雖追查到張男，然而五熊無奈表示「他60多歲，沒保保險、是個吸毒、販毒、前科累累的人，才剛被關出來..感覺生無可戀…雙手一攤 ，無法賠償，對坐牢也沒什麼意見」，他們只能做好最壞的打算，就是沒有賠償。

今年判決出爐，刑事上，張男因犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪，處10月徒刑。民事上，五熊和老公向張男求償醫療費、車輛損失費、1個月不能工作損失、精神撫慰金等費用，各求償79萬5706元、80萬元。然而張男沒有出庭，也沒有提出書狀作任何聲明。

柳營簡易庭審理，因五熊兩人沒有提出任何工作證明，法官僅就其他費用判賠，並審酌老公從事自由接案工作，月收入約1、2萬元，近2年申報所得為1萬1427元、7778元，而五熊月收約15萬，近2年所得為164萬9923元、156萬9708元，名下有車輛1筆，兩人家境皆小康，以及張男現年64歲，入監前從事按摩業，名下只有1輛車，財產總額為零等情，判張男要賠兩人精神撫慰金各4萬元。

法官統計，老公包含醫療費1832元、車輛等財物損失17萬5744，共可獲賠21萬7576元；五熊則獲賠醫療費632元加上精神撫慰金，共獲賠4萬632元，總金額25萬8208元。全案還可上訴。

▼愛車因車禍報廢，五熊表示這輛車乘載許多回憶，因不捨蹲地哭了。（圖／翻攝自五熊IG）

▲▼五熊蹲地大哭。（圖／翻攝自五熊IG）

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光
賈永婕101國慶活動遭酸：花蓮都這樣了還辦！　4字堅定回應
于朦朧離世扯出1女星！消失6年「曾PO手染血照」：和喬任梁一
陸軍特戰隊衝災區深處　徒步找罹難者「想帶祢回家」！逼哭12萬
高市早苗勝選效應！日圓失守150　日股飆漲創新高
阿宗麵線用到黑心大腸！「老闆回應」她大讚：公關危機範本
國5車潮紫爆！時速17公里　國道下午11路段易塞

相關新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

新北一名黃姓男子和認識3個月的女網友瑄瑄(化名)約砲，兩人在黃男住處激戰後，黃男竟將瑄瑄拉進浴室，用疑似沐浴乳罐壓頭的異物侵犯，瑄瑄大驚失色拒絕，反被黃男強壓再次性侵得逞。全案經新北地院審理，依黃男犯強制性交罪，處3年6月徒刑；二審法官認為證據不足，判黃男無罪，全案上訴到最高法院發回更審，台灣高等法院判定黃男犯行屬實，維持一審原判，仍可上訴。

小學狼師猥褻3童「乳頭貼OK繃」！二審判更重

小學狼師猥褻3童「乳頭貼OK繃」！二審判更重

國3驚險追撞！22歲男開輔助駕駛車頭撞爛

國3驚險追撞！22歲男開輔助駕駛車頭撞爛

男10歲起遭變態母性侵　法院判他是弟弟法定父親

男10歲起遭變態母性侵　法院判他是弟弟法定父親

逆轉！超馬好手林義傑被控「著作權蟑螂」　二審改判無罪確定

逆轉！超馬好手林義傑被控「著作權蟑螂」　二審改判無罪確定

追撞案國道事故無照駕駛法院判決賠償

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

向太「選郭碧婷當兒媳」只看3點！揭婚後住台北原因

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

更多

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

