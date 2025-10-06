五熊國道被撞翻車！無照肇逃男判賠25.8萬　但剛出獄「0財產」

▲五熊去年在國道發生車禍，對方無照還駕車逃逸，今年刑、民判決出爐。（資料照／五熊IG、記者林東良翻攝）

記者郭玗潔／台南報導

女藝人五熊和老公張皓羽去年在國道1號，遭無照張姓男子開車追撞，由於撞擊力道猛烈，五熊的車輛高速翻滾數圈，側翻在路邊，沒想到兩人從車內爬出時，張男已逃逸不見蹤影。國道警察雖循線找到張男，張男也坦承犯行，但雙手一攤表示沒錢賠。全案經法院審理，刑事上張男依犯公共危險罪，處10月徒刑；民事上，因張男財產掛零，法官判他賠五熊和老公精神撫慰金各4萬，包含醫療費、車損等費用，張男要賠五熊和老公各4萬632元、21萬7576元。可上訴。

據了解，五熊和老公張皓羽在去年8月1日0時許，準備從台南開車返回台中，行經國道1號北上300.41公里（麻豆路段）處時，突遭張男開車從後方衝撞，五熊的車當場飛起、翻滾數圈後失控撞擊內側護欄，側翻在內側車道上。事故造成夫妻倆胸、手等多處挫傷。

而無照駕駛的張男眼見自己肇事，竟不顧對方生命安危，立即開車逃逸，等五熊和老公從滿是煙霧的車內爬出來，發現國道上空無一人，自行報警處理。五熊指出，「撞我們的車是MAZDA的車，我車子右後方有它留下來的印記」，五熊老公名下的愛車也因嚴重毀損而報廢。

▲五熊的車由老公花60萬購入，開了近4年折舊約值16萬元。（資料照／記者林東良翻攝，下同）

後續警方雖追查到張男，然而五熊無奈表示「他60多歲，沒保保險、是個吸毒、販毒、前科累累的人，才剛被關出來..感覺生無可戀…雙手一攤 ，無法賠償，對坐牢也沒什麼意見」，他們只能做好最壞的打算，就是沒有賠償。

今年判決出爐，刑事上，張男因犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪，處10月徒刑。民事上，五熊和老公向張男求償醫療費、車輛損失費、1個月不能工作損失、精神撫慰金等費用，各求償79萬5706元、80萬元。然而張男沒有出庭，也沒有提出書狀作任何聲明。

柳營簡易庭審理，因五熊兩人沒有提出任何工作證明，法官僅就其他費用判賠，並審酌老公從事自由接案工作，月收入約1、2萬元，近2年申報所得為1萬1427元、7778元，而五熊月收約15萬，近2年所得為164萬9923元、156萬9708元，名下有車輛1筆，兩人家境皆小康，以及張男現年64歲，入監前從事按摩業，名下只有1輛車，財產總額為零等情，判張男要賠兩人精神撫慰金各4萬元。

法官統計，老公包含醫療費1832元、車輛等財物損失17萬5744，共可獲賠21萬7576元；五熊則獲賠醫療費632元加上精神撫慰金，共獲賠4萬632元，總金額25萬8208元。全案還可上訴。

▼愛車因車禍報廢，五熊表示這輛車乘載許多回憶，因不捨蹲地哭了。（圖／翻攝自五熊IG）