關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　「北投漢嫂」死訊震驚黑白兩道

▲漢嫂開車墜金山磺港漁港，經過搶救仍宣告不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者邱中岳、郭世賢／連線報導

新北市金山區磺港漁港在24日凌晨3時許，傳出一台賓士汽車直接墜海，導致車上的女駕駛沉入海底，被救上來時已經沒有呼吸心跳，緊急送往金山台大醫院搶救仍宣告不治，而這名女駕駛身分，則是道上知名「關渡王」黃正雄、人稱漢哥的老婆「漢嫂」，消息一出震驚了黑白兩道的重量級人士。

警方調查，新北市消防局24日凌晨3時許接獲通報，有一台賓士自小客車，墜落金山區磺港漁港裡，警消花費一個多小時才將57歲的陳姓婦人搶救出來，但是當時已經沒有呼吸心跳，緊急送往醫院進行搶救，但最後仍宣告不治。

據悉，該名陳姓婦人是關渡王黃正雄「漢哥」的妻子，因此江湖人士也都尊稱她為「漢嫂」，7年前漢哥過世之後，北投幾乎大小事情都是由漢嫂負責打理，但是近年來也相當低調，幾乎足不出戶，但卻沒想到在訪友途中因為路不熟墜海身亡。

知情人士透露，漢嫂疑有夜盲症，但是沒有相關開刀痕跡、診斷證明，再加上可能是因為路不熟，所以才導致落海，而當時漢嫂開的賓士轎車是CLS63，光新車就要價7百多萬元，江湖人士得知也陸續表達哀悼致意，也將前往靈堂協助家屬辦理後事。

據了解，漢嫂在北投有極高的聲望，與黑白兩道保持著友好關係，連之前北聯幫因內鬨引起的槍擊事件，知情人士表示，幕後也是透過漢嫂聯繫，才讓兩名槍手主動到北投分局投案。