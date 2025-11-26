　
社會 社會焦點 保障人權

苗栗男遭2街友毆死！高大成曝2大案情關鍵：血凝固時間很重要

▲▼高大成認為是財殺。（圖／記者游瓊華翻攝)

▲苗栗男「遭2街友毆死」陳屍住宅，法醫高大成點出2案情關鍵。（示意圖／記者游瓊華翻攝)

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣67歲鄭姓老翁24日被發現陳屍家中，警方追查後發現謝姓、蕭姓街友2日前曾進入鄭男家中，之後鄭男就再也沒有出門過，兩人被逮捕後均坦承毆打死者頭部。法醫高大成表示，若老翁死亡時，謝、蕭兩人仍在屋內，就可能構成殺人罪，反之就是傷害致死，鄭男的死亡時間將是重要依據，血液凝固的時間將是關鍵，另外死者的受傷部位也是判斷重點之一，可找出兩名兇嫌的犯案關係。

高大成表示，警方調查發現，鄭男在客廳死亡，地上有凝結的血塊，一般活人流出的血因含有凝結酵素，在1至2小時內會凝固，死亡後流出的血則不會凝固，因此可以從地上血液的狀態，分析案發時老翁的生命情況，鄭男的死亡時間將是判定事件為殺人或傷害致死的重要指標。

高大成說明，若鄭男死亡時，謝、蕭兩人仍在屋內，就有可能構成殺人罪嫌，若鄭男死亡時，謝、蕭已經離開現場，不知道鄭男後來重傷身亡，則可能就會構成傷害致死。另外，要判斷鄭男的死亡時間，還要分析鄭男身上的屍斑情形，以及解剖胃並觀察內部的食物，釐清鄭男是在早、中、晚餐前或後死亡。

▲苗栗市鄭姓獨居老翁疑遭2名街友打死，警方下午依強盜殺人罪嫌移送蕭姓（左）和謝嫌。（圖／記者楊永盛攝）

▲▼苗栗鄭姓老翁遭2名街友毆打致死，警方移送蕭嫌（下圖）和謝嫌（上圖）。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗市鄭姓獨居老翁疑遭2名街友打死，警方下午依強盜殺人罪嫌移送蕭姓（左）和謝嫌。（圖／記者楊永盛攝）

針對外界關注，死者死亡時，眼睛周圍有類似「熊貓眼」的瘀青，高大成指出，「熊貓眼」不能作為死者遭人施暴或他殺的唯一指標，原因是眼睛是很軟的組織，任何外力撞擊，例如摔倒等或撞到導致出血，都有可能形成熊貓眼，還要跟死者死亡時的位置、姿勢等綜合判斷。

高大成還說，可以從鄭男的受傷部位判斷是否為他殺，例如頸部因下巴跟肩膀保護，一般意外跌倒也不太可能摔傷，若鄭男頸部的舌骨有骨折，可能就是遭人掐死，另外死者額頭有一條筆直的裂傷，家屬懷疑是遭利器砍傷，但撞到牆角、桌角也會出現類似傷口，仍得從傷口狀況、現場環境進一步分析才能釐清。

標籤:苗栗老翁死亡法醫鑑定街友涉案血液凝固

