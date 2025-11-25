搭飛機別穿「拖鞋、睡衣」！　美運輸部長鄭重呼籲

▲美國運輸部長杜菲（Sean Duffy）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國感恩節假期將至，運輸部長杜菲（Sean Duffy）24日呼籲民眾搭飛機時避免穿著拖鞋和睡衣，展現基本禮貌以改善旅遊體驗，同時警告乘客勿脫鞋把腳放在前座椅背上，強調此舉關乎國家榮譽。

杜菲在紐澤西州紐瓦克機場（Newark Airport）的記者會上表示，他觀察到航空旅客「文明程度正在退化」，因此發起「文明運動」（civility campaign），鼓勵在繁忙假期旅遊期間保持禮貌與耐心。

杜菲鼓勵旅客「穿著得體」，「無論是牛仔褲或者體面襯衫，我都鼓勵大家穿得更得體一點，表現得更好一點。讓我們試試看，來到機場時不要穿拖鞋和睡衣。我認為這是很正面的。」

Sean Duffy: "Dressing with respect -- whether it's a pair of jeans and a decent shirt, I would encourage people to maybe dress a little better which encourages us to maybe behave a little better. Let's try not to wear slippers and pajamas as we come to the airport." pic.twitter.com/PvyXAfNraN — Aaron Rupar (@atrupar) November 24, 2025

此外，杜菲也鼓勵大家向機師與空服員說「請」和「謝謝」，主動協助其他乘客將行李放置頭頂置物櫃，作為一種基本禮儀。他也警告旅客「不要脫鞋並把腳放在你前方的椅子上」，形容此舉關乎國家榮譽。

杜菲接受《福斯新聞》採訪時直言，「我認為，找回文明能提升所有人的旅行體驗。」

根據聯邦航空總署（FAA）數據，2019年以來美國機上滋擾案件激增400%，從擾亂秩序到暴力事件都有。2021年近1/5空服員通報遭遇肢體衝突，FAA與工會資料均顯示，2024年失控乘客通報數量高於疫情前。