搭飛機千萬別選「這座位」！　他登機一看傻眼：是地獄

▲網友po出狹窄的座位空間，呼籲大家劃位時避雷。（圖／翻攝Reddit）



記者吳美依／綜合報導

外國一名男網友預定英國航空（British Airways）航班，登機之後才驚覺其座位不僅沒有窗戶還「超級狹窄」，甚至形容為「地獄」，他因此在網路論壇Reddit發文奉勸旅客們，預先劃位時千萬要避開地雷。

網友「ernestabc123」搭乘一架波音787，從吉隆坡飛往倫敦，原以為41A是靠窗座位才劃位，登機後卻發現不僅沒有窗戶，還因為機身尾端收窄，導致左側空間減少，腿部空間更被機上娛樂系統設備盒嚴重壓縮。

此外，「ernestabc123」身高186公分，2名鄰座乘客也都是體型較魁梧的男性，讓他感覺極度擁擠不適，「這真的是完全的地獄，我完全搞不懂這種事情怎麼能夠被接受」，甚至批評這個座位根本不應該出售。

▲網友搭乘英國航空從吉隆坡飛往倫敦。（示意圖／達志影像）



「ernestabc123」原以為14個小時航程都必須忍受痛苦，幸好起飛1小時後，就有空服員注意到他的困境，主動提議免費更換座位，但他仍想發文警告，「永遠永遠不要預定這個座位」。

對此，英國航空並未回應媒體置評要求，但其他乘客也有類似經驗。網友羅克珊娜（Roxana Mihaela）就在TikTok帳號@roxanamihaela761分享，友人搭乘瑞安航空（Ryanair）並預訂14F座位，卻發現旁邊是牆壁而非窗戶。另一些人指出，瑞安航空會在劃位系統特別標示該座位無窗戶，應該仔細留意。