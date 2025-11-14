　
國際

搭飛機千萬別選「這座位」！　他登機一看傻眼：是地獄

▲▼搭飛機千萬別選「這座位」！　他登機一看傻眼：是地獄。（圖／翻攝Reddit）

▲網友po出狹窄的座位空間，呼籲大家劃位時避雷。（圖／翻攝Reddit）

記者吳美依／綜合報導

外國一名男網友預定英國航空（British Airways）航班，登機之後才驚覺其座位不僅沒有窗戶還「超級狹窄」，甚至形容為「地獄」，他因此在網路論壇Reddit發文奉勸旅客們，預先劃位時千萬要避開地雷。

網友「ernestabc123」搭乘一架波音787，從吉隆坡飛往倫敦，原以為41A是靠窗座位才劃位，登機後卻發現不僅沒有窗戶，還因為機身尾端收窄，導致左側空間減少，腿部空間更被機上娛樂系統設備盒嚴重壓縮。

此外，「ernestabc123」身高186公分，2名鄰座乘客也都是體型較魁梧的男性，讓他感覺極度擁擠不適，「這真的是完全的地獄，我完全搞不懂這種事情怎麼能夠被接受」，甚至批評這個座位根本不應該出售。

▲▼英國航空也有過類似的失誤，將乘客在到錯的機場。（圖／達志影像）

▲網友搭乘英國航空從吉隆坡飛往倫敦。（示意圖／達志影像）

「ernestabc123」原以為14個小時航程都必須忍受痛苦，幸好起飛1小時後，就有空服員注意到他的困境，主動提議免費更換座位，但他仍想發文警告，「永遠永遠不要預定這個座位」。

對此，英國航空並未回應媒體置評要求，但其他乘客也有類似經驗。網友羅克珊娜（Roxana Mihaela）就在TikTok帳號@roxanamihaela761分享，友人搭乘瑞安航空（Ryanair）並預訂14F座位，卻發現旁邊是牆壁而非窗戶。另一些人指出，瑞安航空會在劃位系統特別標示該座位無窗戶，應該仔細留意。

11/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

搭機絕不靠窗！「妹子曝1坐位」超方便

搭機絕不靠窗！「妹子曝1坐位」超方便

大家是靠窗，還是靠走道派呢？一名女網友坦言，坐了幾次飛機後，現在比較喜歡坐靠走道的位子，就怕一時尿急還得麻煩旅客借過一下。文章曝光後，一票網友也點頭直呼，「上廁所方便、拿行李超快，還可立刻排隊衝下飛機」、「喜歡加價買走道座位」；但也有人抱怨會被登機箱K到，或依航程長短選位。

波音787空中求救！　機長喊Mayday急掉頭

波音787空中求救！　機長喊Mayday急掉頭

地獄航班！　機上「6人集體不適」急轉降

地獄航班！　機上「6人集體不適」急轉降

起飛前20人被迫下機「罕見原因曝光」

起飛前20人被迫下機「罕見原因曝光」

英航「裸體空少」機上吸毒　反鎖廁所被抓包

英航「裸體空少」機上吸毒　反鎖廁所被抓包

