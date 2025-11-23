　
社會 社會焦點 保障人權

串聯全台送愛！芥菜種會單車隊直達光復　㕑師團辦桌款待災民

▲▼芥菜種會單車隊自北部啟程，載著聖誕禮物抵達馬太鞍長老教會。（圖／芥菜種會提供，下同）

▲芥菜種會單車隊自北部啟程，載著聖誕禮物抵達馬太鞍長老教會。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖溢流後，光復許多家庭同時面臨修復家園與照顧家人的雙重壓力。災後屆滿兩個月，基督教芥菜種會23日以「用愛串聯全台」行動，把全台的祝福送進光復。單車隊自北部啟程，載著聖誕禮物抵達馬太鞍長老教會；現場由芥菜種會廚師團隊辦桌款待居民並舉辦祝福音樂會，盼成為脆弱家庭照顧者的力量，陪伴他們走過漫長的重建之路。

▲▼芥菜種會單車隊自北部啟程，載著聖誕禮物抵達馬太鞍長老教會。（圖／芥菜種會提供，下同）

災後，芥菜種會社工持續深入光復鄉，看見在地照顧結構的脆弱現況——獨居長者、單親家長、隔代教養、老老照顧的比例高，許多照顧者必須在災後同時承擔修繕、搬遷與照顧家人，壓力遠超過一般家庭。80 歲的蘇姓阿嬤長年獨自照顧心理障礙的女兒，風災時緊急撤離，如今家園幾乎全毀，一肩得扛起生活與重建。「芥菜種會幫我修房子，天冷時送來床和棉被。雖然很難過，但有人一直來看我，我就知道自己不是一個人。」她說。

▲▼芥菜種會單車隊自北部啟程，載著聖誕禮物抵達馬太鞍長老教會。（圖／芥菜種會提供，下同）

▲▼芥菜種會自災後協助災民修繕屋舍。

「用愛串聯全台」以「三重祝福」回應照顧者的需要。廚師團隊烹煮熱時，讓忙於重建的家庭能安心坐下來吃一頓飯；音樂會以歌聲帶來心靈的安慰；致贈聖誕禮物予在地四間教會，感謝教會長期陪伴社區，也傳遞節期的盼望。透過食物、音樂與禮物祝福，芥菜種會盼在照顧者最脆弱的時刻，把支持帶到他們身旁。

▲▼芥菜種會單車隊自北部啟程，載著聖誕禮物抵達馬太鞍長老教會。（圖／芥菜種會提供，下同）

災後緊急階段，芥菜種會動員 830 人次志工，協助 58 戶家園清淤與物資發送；兩個月來持續展開中長期服務，社工逐戶訪視並由五家工程團隊分區投入，累計完成 46 戶修繕評估、其中 27 戶施工中。生活方面則提供機車、電動代步車、家具、電器與床組，協助受災家庭盡快恢復生活秩序。芥菜種會同時在光復設立兩個社區服務據點，陪伴孩子學習與情緒調適，也支援大全安置所日常運作，於今（11月23日）日完成階段性任務。

▲▼芥菜種會單車隊自北部啟程，載著聖誕禮物抵達馬太鞍長老教會。（圖／芥菜種會提供，下同）

芥菜種會目前服務全台逾 7,000 名認養童，推動「三福助人網」以「福音、扶助、扶立」為核心，長期從生活、環境到能力陪伴脆弱家庭穩定下來。董事長蔡仁松表示：「真正的重建，不只修復房子，更要陪伴家庭具備重新站起來的力量。」芥菜種會推動「五大服務方針」，從「家的扶助」穩定基本生活、「家的安全」改善居住環境，到「陪伴教育」、「照顧者學校」與「以工帶振」支持照顧者與孩子建立自立能力，協助家庭走向長期穩定。

▲▼芥菜種會單車隊自北部啟程，載著聖誕禮物抵達馬太鞍長老教會。（圖／芥菜種會提供，下同）

▲芥菜種會在照顧者最脆弱的時刻，把支持帶到他們身旁。

芥菜種會呼籲，災後重建需要社會長期參與，邀請企業與民眾，以行動與捐款支持光復及全台脆弱家庭的重建之路。陪伴不間斷，攜手讓光復再次光復。

更多資訊請參閱芥菜種會官網：https://lihi.cc/AIZnP 或洽詢專線 02-7705-9292。
 

