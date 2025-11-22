高市效應？東京池袋「遊客超少」　林氏璧：這裡人潮本就不多

▲網友拍攝池袋站西口空無一人的畫面。（圖／翻攝自X）

記者鄺郁庭／綜合報導

因日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言，中國官方呼籲公民避免赴日，引發機票、住宿退訂潮。有民眾拍下東京池袋平日下午幾乎空無一人的罕見景象，引發討論。不過，旅日達人林氏璧認為，應該只是選擇的拍照地點，「西口這裡人潮本來就沒很多吧？我覺得東口多很多。」

日本網友MICHURU（みちゅる）19日在X發文寫道，「中國人消失了？下午3點的池袋竟然這麼空，超級舒服，大家快來吧 (^ω^)」，照片中可見池袋站西口前的廣場幾乎沒有遊客。他也PO出相簿截圖，證明照片並非AI生成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧就在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文「池袋西口平日下午空無一人？」他看到日本網友的照片後，就分析道「那個照片是東武鐵道池袋站西口出來。」

他說自己很少逛到池袋西口啦，比較常去池袋東口延伸到太陽城那段路，「我想問問大家，西口這裡人潮本來就沒很多吧？我覺得東口多很多。」林氏璧也指出，很多人應該都擠在東武百貨中，「應該要去觀光客更多的地方照照看吧？不過拍照的時間也很重要。」

貼文一出，許多在地居民與熟悉池袋的人紛紛留言，「西口下午都這樣，我是巢鴨居民路過」、「對啊根本就拍來騙不知道的人，看人潮要去中央口或東口啦」、「池袋西口好像本來觀光客就不多。」

也有人分析實際狀況，「我住在東武線上，每天經過西口。西口基本都是日本流浪漢，疫情後才有常駐警備員。中國人多在北口，那邊才會看到中文傳單、等人、法輪功練功。」「西口的人本來就沒東口多，最近很冷，大家都走地下街啦。」

其他網友則表示，「昨天去東武百貨的大創買東西，外面的人潮還是有的，裡面超多。」「西口人比較少，我都在麥當勞悠閒吃早餐再出去玩。」「西口是風俗區入口，本來就人少。」「西口人偏少是真的，一番街還有不少聲色場所在拉客。」「拍東口比較準啦。」「大家要看人潮去道頓堀跟阿美橫吧。」