日本住宿變便宜！林氏璧點名「東京3地」　一票人點頭：已取消重訂

▲許多人發現日本住宿價格降了。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

近期不少準備赴日旅遊的人發現，原本預訂的飯店居然降價了，不少人紛紛「取消重訂」，搶到更便宜的價格。對此，旅日達人林氏璧分析價格下滑的2大原因，由於大量中國旅客取消年底飛往日本的機票，釋出更多的空房，旅館只好降價求售，但如果是明年的住宿，價格可能就不會受到影響。

旅日達人林氏璧在臉書發文，旅館是否降價，首先得看該飯店是否有大量中國旅客入住，近期因中國赴日航班大規模取消，年底前至少有54萬張機票取消，導致原本熱門的旅館釋出不少空房，價格自然下修。但若是旅館本來就非中國旅客為主，價格可能就不太會變動。

另一個關鍵則是入住的時間點。林氏璧提到，如果是近期、短期內的住宿，飯店為了消化空房，往往會選擇降價吸客；相反地，若是預定明年以後的日期，飯店還不急著調價，自然不會出現明顯下滑。

他以12月1至2日兩人入住為例，查詢東京池袋一帶三星級旅館，發現每人每晚只需3172至5900日圓（約新台幣635至1182元），驚呼「這個價錢好像有一點甜耶！」另外，他也指出，新宿區的價格仍居高不下，但上野、銀座、淺草等熱門地區似乎也出現「價格鬆動」跡象。

貼文曝光，網友分享訂房的價格，「1月要去，目前訂的感覺還沒有差很多」、「有，我12/04箱根的訂房有變便宜，所以我取消重訂，再訂更高一級的房間，還比之前的便宜」、「在找聖誕節的酒店，不覺得價格有下跌」、「福岡天神日航，一樣的房型，一天少了1000台幣，立馬取消重訂，省了3000元」、「12月大阪反而有漲價」。