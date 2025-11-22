　
日本住宿變便宜！林氏璧點名「東京3地」　一票人點頭：已取消重訂

▲▼日本金澤東茶屋街，金澤旅遊，日本旅遊，日本和服，和服體驗，情侶，赴日旅遊，日本自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多人發現日本住宿價格降了。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

近期不少準備赴日旅遊的人發現，原本預訂的飯店居然降價了，不少人紛紛「取消重訂」，搶到更便宜的價格。對此，旅日達人林氏璧分析價格下滑的2大原因，由於大量中國旅客取消年底飛往日本的機票，釋出更多的空房，旅館只好降價求售，但如果是明年的住宿，價格可能就不會受到影響。

旅日達人林氏璧在臉書發文，旅館是否降價，首先得看該飯店是否有大量中國旅客入住，近期因中國赴日航班大規模取消，年底前至少有54萬張機票取消，導致原本熱門的旅館釋出不少空房，價格自然下修。但若是旅館本來就非中國旅客為主，價格可能就不太會變動。

另一個關鍵則是入住的時間點。林氏璧提到，如果是近期、短期內的住宿，飯店為了消化空房，往往會選擇降價吸客；相反地，若是預定明年以後的日期，飯店還不急著調價，自然不會出現明顯下滑。

他以12月1至2日兩人入住為例，查詢東京池袋一帶三星級旅館，發現每人每晚只需3172至5900日圓（約新台幣635至1182元），驚呼「這個價錢好像有一點甜耶！」另外，他也指出，新宿區的價格仍居高不下，但上野、銀座、淺草等熱門地區似乎也出現「價格鬆動」跡象。

貼文曝光，網友分享訂房的價格，「1月要去，目前訂的感覺還沒有差很多」、「有，我12/04箱根的訂房有變便宜，所以我取消重訂，再訂更高一級的房間，還比之前的便宜」、「在找聖誕節的酒店，不覺得價格有下跌」、「福岡天神日航，一樣的房型，一天少了1000台幣，立馬取消重訂，省了3000元」、「12月大阪反而有漲價」。

11/20 全台詐欺最新數據

日本住宿變便宜！林氏璧點名「東京3地」　一票人點頭：已取消重訂

教育部祭3招「防校園濫訴」　鄭英耀：年底前完成修法

公路客運虧慘「路線狂減108條」　爭取合理成本調13%+司機加薪5千

【廣編】搖滾之神伍佰為國泰世華「大樹計畫」公益獻聲　成為孩子邁向未來的力量

新北雙榮耀！再奪永續微電影獎　校舍活化×美感旅行躍上亞太舞台

「小雪」4生肖運勢大爆發　屬狗氣場強、第一名越高調越容易成功

才剛搬進宿舍！室友開口借用「私密1物」　一票看傻：尺寸一樣？

華信航班引擎整流罩掀起　民航局開罰6萬元、維修員停職1個月

自曝「害了賓賓哥的10件事」　圤智雨：會走到今天90％因為我

明年又有「血月」！天文奇觀先筆記　還有2場流星雨爆發

黃蜂「球3弟」交易傳聞滿天飛　博爾駁斥：消息不是我傳的

快訊／國1北上楠梓段火燒車駕駛急停路肩逃生　現場煙霧瀰漫

出發前1天「熊出沒」取消日本團！惡女騙走97萬　前議員也受害

美國辣媽2度性侵女兒14歲男同學！親生女求重判　吃26年牢飯

減肥藥賣太好！禮來創藥廠紀錄　首家市值衝上1兆美元　

門診打抗生素緩急診壅塞　台大醫院啟用OPAT中心再推「遠距追蹤」

控陳其邁挺「月世界主嫌」挨告　陳菁徽點名多位綠委也交往甚深

上網炫耀中彩券　他獎金馬上被盜領了

曾翻拍韓劇《信號》！韓「連續性侵棄屍案」20年偵破　嫌10年前癌逝

台南最好玩親子飯店普發萬元優惠　享住滿24小時、11歲以下免費

【濃煙竄天】印度光輝戰機特技失敗　杜拜航展上墜地炸成火球

過年去日本更便宜！明年第1季「團費合理價」公布　

過年去日本更便宜！明年第1季「團費合理價」公布　

品保協會今（21）日公布 2026 年第一季合理團費。雖然適逢寒假、春節與 228 連假等出國旺季，整體團費卻比去年同期呈現下降趨勢，其中日本線下調約 5%，澳洲更降 8%，越南亦比去年更划算。若計畫在農曆年或寒假出遊，仍建議及早安排以確保機位與價格。

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

神戶超好拍劇場型水族館加碼周邊玩法

神戶超好拍劇場型水族館加碼周邊玩法

日韓玩雪體驗優惠　一日遊買1送1

日韓玩雪體驗優惠　一日遊買1送1

京都搭計程車「被逼給零錢」　運將鎖門狂罵！

京都搭計程車「被逼給零錢」　運將鎖門狂罵！

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

