78歲日本醫PO台灣國旗「台灣有事就當義勇軍幫忙！」台大醫感動哭

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

日本首相高市早苗因「台灣有事」言論，中日緊張關係持續升溫，並未出現緩和跡象。對此，台大婦產科名醫施景中分享，一位敬重的78歲日本教授發文，如果台灣需要幫忙，會參加義勇軍協助，甚至還發文貼出台灣國旗，留言區也有其他醫師支持「我也會這樣做！」這舉動讓施景中感動落淚。

醫師施景中在臉書發文，昨天睡前看到一位敬重的日本教授發文，「如果台灣有事，義勇軍集結起來的話，我會去參加義勇軍。雖然我已經78歲了，但因為我是醫生，我相信應該幫得上忙吧。」他看了超感動，同時眼淚也掉了下來。

施景中提到，底下有位女士留言，先生擔任日本自衛隊軍官，一直說有天會因為台灣有事而犧牲生命，「女士說她覺得這天很有可能會來。」另一位日本醫師則留言「我也會這樣做。」

施景中坦言，與該名教授認識30年了，從沒有聽對方談論過政治，而且臉書的文章只跟朋友分享，「昨天他用權限公開，代表他的正式宣告了。他又在另一篇貼文，貼出了大大的台灣國旗。」

貼文曝光，網友紛紛感動直呼「熱淚盈眶」、「第一島鏈並肩作戰」、「這不只是朋友，是兄弟啊」、「日本朋友有事，台灣也不會置身事外」、「當然不希望有那麼一天，但真的看了讓人眼眶泛淚」、「看得好感動。謝謝日本友人無懼中國威嚇、堅定地與台灣站在一起」、「看完直接爆淚，太感動了！」