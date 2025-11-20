法務部辦第17屆法規王競戰　10萬學生拚速度、拚腦力超青春

▲全國法規資料庫競賽頒獎典禮登場，近10萬名學生參與。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部日前在花漾Hana展演空間舉行「第17屆全國法規資料庫競賽活動」頒獎典禮，吸引全國國中、高中職近10萬名學生熱烈參與。法務部長鄭明謙高度重視活動，並由政務次長黃世杰代表出席，與教育部政務次長張廖萬堅共同頒獎，肯定獲獎學生與教師在法治教育上的努力。

法務部指出，「全國法規資料庫入口網」自90年啟用以來，是全國查詢法規點閱率最高的平台，累積點閱已突破15億人次。為讓法治教育更深入校園，法務部自97年起與教育部合作辦理競賽，17年來已成為學生檢驗法規知識的重要舞台。

本屆競賽包括「法規知識王網路闖關競賽」與「全國法規資料庫創意教學競賽」兩大主軸。知識王闖關賽中，各組成績最優異的學生於頒獎典禮當日上午進行現場決賽，分別選出國中組與高中職組各6名表現最優的學生，並在典禮中公開表揚。

▼政務次長黃世杰出席頒獎典禮、共同頒獎表揚獲獎師生。（圖／記者黃宥寧翻攝）

在「創意教學競賽」部分，今年以「人權法治與性別平等」、「重大修法議題」及「資訊與網路安全」為主題，共選出 9 件優秀教案。國中組第一名為台北市立龍門國中王俞樂與戴鈴容教師的「抽絲剝繭—反詐偵查行動」，以反詐騙為題，引導學生識詐、防詐；高中職組第一名則由台北市私立延平高中陳品心教師奪下，其作品「點綠成金的法律課」結合法規資料庫與 ESG 投資概念，帶領青年理解永續議題。

典禮也頒發「推動成效獎」，表揚積極推動法規教育的縣市教育局處與學校。彰化縣、高雄市、屏東縣及金門縣教育局處獲頒獎項，其中金門縣已連續十屆獲獎、屏東縣也高達九屆。學校推動成效方面，高雄市私立樹德家商更是連續 17 年獲獎，被視為法治教育落實的典範。

▲10萬名學生熱戰法規闖關，法務部頒獎典禮揭曉冠軍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法務部表示，17年來競賽活動累積超過203萬名學生報名參賽，透過闖關與教案設計，讓學生能在實作與查詢中建立正確法治觀念，也讓「全國法規資料庫」成為最貼近校園的法治教育平台。未來將持續擴大推廣，讓法治教育在青年世代向下扎根。