政治 政治焦點 國會直播 專題報導

感謝營造業者助丹娜絲風災復原　內政部：專案開放聘營造業移工

▲丹娜絲颱風造成台南交通號誌桿、指標桿傾倒，市府已完成搶修。（記者林東良翻攝，下同）

▲丹娜絲颱風在南部地區造成嚴重災情。（圖／記者林東良翻攝）

記者陳家祥／台北報導

為感謝營造業者投入丹娜絲及七二八豪雨災後復原，內政部今（20）日表示，行政院專案新增災後復原獎勵項目，經勞動部同意專案開放一般營造業移工名額。即日起，持有地方政府開立救災證明或機關頒贈感謝狀，同時符合勞動部聘用規定的營造業者，可檢附文件向內政部國土管理署申請一般營造業移工雇主資格認定。

內政部說明，經盤點，計有517家次施工廠商在第一時間放下既有施作工程，前往災區協助弱勢戶及受災民眾展開屋頂等家園修繕工作。另外，針對投入災區且先前未曾獲得移工分配名額的營造業者，本次也將優先審查及分配，實際核配名額不得超過聘僱本國勞工數的40%為限，以適時補充產業勞動力，減少對既有施作中的工程影響。

最後，內政部表示，營造業者如有移工申請資格認定等相關疑問，歡迎撥打諮詢專線（049）2316035。相關申請規定、表單及Q&A，可至全國建築管理資訊系統入口網查詢。

另外，考量花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災後，營造業者亦在最短時間召集大量專業工班，積極辦理多項復原重建工作，內政部也已向勞動部爭取，讓參與花蓮救災的業者可適用這次專案。

11/18 全台詐欺最新數據

