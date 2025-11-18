獨／乖乖妹變壞女孩！網紅拍「雄女改造」片　學生炸鍋校方怒告

▲一名素人穿高雄女中的制服拍攝改造影片，現在校方提告。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名擁有4.4萬粉絲的服飾店網紅老闆，日前拍攝一支改造素人的影片，沒想到內容卻引發雄女學生強烈不滿，原因是影片中的女主角直接穿上高雄女中制服，呈現「乖乖女變壞女孩」的劇情橋段。校方認為已影響學校名譽，已經在派出所正式提告。

這支引爆爭議的影片，以「改造雄女學生，你們給幾分！？」作為主題。影片中，女主角先以雄女制服亮相，網紅老闆強調要把她從「乖乖牌」改造成「壞壞女生」，還詢問她是否有男友，女主角則回覆自己喜歡「89」，並同意接受改造。接著兩人回到服飾店，老闆替她挑選一套性感風格的服飾，女主角雖然表示喜歡新的造型，但也坦承「家人會生氣」。

影片曝光後，大量自稱「雄女生」、「畢業學姐」與一般網友湧入留言痛批，指出影片情節與真實校園文化完全不符，質疑「制服沒有學號」、「小包包根本裝不了書」、「放學後的校園不是長這樣」、「濃妝、名牌包完全不是雄女日常」。不少人抨擊拍攝者刻意打造性別化劇本，「乖乖女變壞女孩」的設定更被認為是在消費校譽。

多名雄女學生也直接表達不適，認為影片將雄女形象簡化為男性凝視下的「反差性幻想」。留言包括：「看到就覺得被物化」、「這種設定讓人不舒服」、「拜託不要再拿雄女當噱頭」。甚至有人直言：「0 個雄女生化妝是為了吸引雄中生」「不要蹭我們雄女」。

▲雄女校友也是鼓山高中校長廖俞雲認為制服是精神象徵 。（圖／廖俞雲校長提供）

更有網友指出，影片中的出演者外貌與實際高中年齡落差明顯，「都阿姨了還演學生」、「右邊 Instagram 早就看得出來有小孩」、「完全是兩個沒讀書的人在假扮雄女」，質疑整支影片根本是「cosplay 亂演」，毫無尊重校方與學生。

也有網友從校園現實出發提出細節批評：「一年級才一槓，妳這年紀應該可以繡滿整件」、「雄女校規根本不允許全妝」、「寫不出正常劇本了嗎」。不少人呼籲，「賣衣服就賣衣服，不要把學校拉下水」「穿水手服、百褶裙都能拍學生風，用真校名真的沒必要」。

雄女校友，也是現任鼓山高中校長廖俞雲強調：「對我們來說制服就是精神的象徵，也是校園領土一部分，不容抹滅也不能糟蹋，不尊重學校這才是我覺得現在比較讓我擔心的」。

對於影片使用高雄女中制服一事，雄女校長鄭文儀表示，校方確實已注意到網路上的相關影片，「這樣對學校形象有影響。」鄭文儀強調，影片中的女子「並不是我們雄女學生，看起來就知道不是」，校方最介意的是對方未經同意穿著學校制服進行拍攝與行銷。

他也說，雄女制服上的圖案與校徽屬於學校識別也已經註冊，若外界要使用制服或相關識別，應該要先取得學校同意。「你如果要使用，就要經過學校同意，這是尊重，也是常識。」鄭文儀表示，所以校方已向警方正式提告，由司法單位進一步釐清是否有侵權或其他法律問題。