AI搶飯碗！　美參議員警告：25%大學生恐「畢業即失業」

▲ AI衝擊就業市場，恐怕導致青年失業率上升。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員華納（Mark Warner）17日警告，隨著人工智慧（AI）技術高速發展，大學新鮮人將面臨史上最嚴峻就業危機，預估未來2至3年內，剛畢業的大學生失業率可能飆升至25%。

這名前電信業高階主管、國會科技議題權威接受《彭博》專訪時表示，「我認為到了2028年，這可能成為最重要的議題之一。」他進一步示警，大批年輕失業人口加上家庭教育投資血本無歸的雙重打擊，恐將引爆「史無前例的社會混亂」。

美國勞工統計局數據顯示，今年8月擁有大學學位的20至24歲年輕族群失業率達到9.3%，高於2年前的7.4%。

面對AI衝擊，華納正擬定大規模職業再培訓計畫，並稱AI巨擘企業應負起責任，承擔70至80%培訓費用。他向科技業喊話，「科技大佬們，請你們幫忙規劃這些培訓課程內容，但要持續5年。」

國會已多次就AI對就業市場的衝擊舉行聽證會，勞工團體也不斷要求立法保障，但華納坦承，國會通過實質AI安全法案的機會不大，「就實際法案而言，我看不到太多希望，我認為目前確實沒什麼具體進展。」

華納也預測，資料中心大量耗電導致電費飆漲，將成為未來期中選舉的重要議題，主張亞馬遜、Google等科技巨頭應自行承擔電力成本，避免轉嫁給一般民眾。