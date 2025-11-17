　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

經濟學人「台灣病」怎解？　前政委拋倡議：企業不加薪就加稅！

▲▼張景森提供輝達總部政策建議書。（圖／翻攝自Facebook／張景森）

▲前行政院政務委員張景森。（圖／翻攝自Facebook／張景森）

記者陶本和／台北報導

《經濟學人》上周以「台灣病」一文抨擊央行對新台幣匯率政策，並認為新台幣價格偏低，引起社會高度討論。對此，前行政院政務委員張景森17日撰文倡議「不加薪就加稅」，他認為，不是台幣被低估，而是台灣勞工被低估，主張「賺越多的企業，要嘛多分一些給員工，要嘛多繳一點稅，讓政府替勞工分」。

對於《經濟學人》眼中的「台灣病」，張景森撰文提到，「十個經濟學家有十一種意見，其中凱因斯自己就有兩種不同的意見」。他說，這是經濟學界常拿來自嘲的一個老笑話，自己曾在行政院經建會擔任8年副主委，除了主委是真正偉大的經濟學家，每個禮拜開的委員會，都會討論當前的經濟問題，部會代表及專家學者也多半是經濟學背景。

張景森表示，雖然他的工作不直接鑽進經濟理論，但長年和經濟學家一起討論政策，讓他深刻體會：經濟學是變化莫測的學問，每一個問題永遠有不同的解法。他表示，這次《經濟學人》點名台灣經濟的結構病灶，把焦點放在匯率，認為台灣長期低估新台幣，導致經濟對出口依賴過高、內需產業不振、薪資長期停滯、勞動所得佔比低落；房價被大量資金推高、壽險業美元資產過度累積，構成系統性的金融風險。

張景森表示，從表面數字看，的確很有說服力。2024 年，台灣上市櫃公司合計稅前盈餘超過 5 兆元，年增 36.8%，是近十年次高，僅略低於 2021 年高點。同一時間，勞工端看到的是什麼呢？以 2025 年前九個月為例，平均「實質經常性薪資」只有 4 萬 3,652 元，年增 1.21%；就連把年終、加班費都算進去的「實質總薪資」，年增也只有 1.87%，而且將近七成（69.77%）的受僱者，薪水低於平均值。

張景森指出，2023 年，本國全時受僱員工的年薪中位數大約 56 萬元，年增約 2% 左右，也遠遠追不上企業獲利成長的速度。房市更不用多說，內政部統計顯示，台北市房價所得比從 2004 年約 6.4 倍，一路飆升到 2024 年底約 16.43 倍； 國際資料庫 Numbeo 2023 年的估算，全台房價所得比約 20.1，在全球名列前段班，換句話說，一個人不吃不喝要存20年才買得起房子。

所以，張景森認為，《經濟學人》看到這些數字，會說台灣得了「匯率型的結構病」並不奇怪。病症共識很高，爭論在「怎麼治」與「先治哪一項」，他把最近各方提出的評論、分析、解方都看了一遍，大致分三類：第一是「匯率派」：認為應該從匯率下手，要央行放手讓台幣升值，削弱出口部門的超額利潤，逼產業升級，讓資源回流內需。

第二是「結構派」，張景森表示，主張問題不在央行，而在勞動政策、產業政策、教育體系，應從勞資關係與產業結構著手；第三是「系統改革派」，認為每一個系統都有問題，只能走「方向明確、溫和穩健、小步快走」的長期改革路線。

張景森表示，換句話說，大家對「病症」其實共識很高，就是企業利潤創新高、勞工薪資成長緩慢、內需偏弱、房價與所得嚴重失衡，真正有分歧的，是藥從哪裡下？要多重？要先吃哪一帖？

張景森認為，經濟改革的第一順位是「提高薪資」，在一堆解方裡，他會選擇從薪資停滯這一塊先下手，最主要是他認為，台灣有條件做這件事，獲利企業應該要加薪，卻不肯加薪，這不能靠總統到處去道德勸說，應該用稅制引導企業分享利潤，加薪不只是勞工荷包的問題，而是整個經濟體的「循環核心」。

張景森表示，勞工所得太低導致內需自然偏弱；內需弱導致產業只能繼續靠出口、靠少數科技龍頭撐；而當經濟太依賴出口，匯率討論就永遠會被鎖在「不能亂動」的框架裡；而為了穩定匯率釋出的資金，最後大半跑進房市和資產市場，加劇價格扭曲。

張景森指出，換句話說，《經濟學人》從匯率看到的是「症狀」，但真正的「源頭」在於，企業獲利與勞工所得之間，斷了一條本來應該存在的「分配管道」。

至於具體怎麼做？張景森認為，應該用稅制引導企業分享利潤給員工，有能力加薪的產業和企業要先做，先鎖定「獲利產業」，尤其是「高獲利產業」，至於如何精準界定獲利與產業範圍，將是制度設計必須克服的首要難題。

張景森表示，第一步就是直接鎖定獲利極高的產業與企業，把制度設計成：「賺越多的企業，要嘛多分一些給員工，要嘛多繳一點稅，讓政府替勞工分」。

張景森指出，可以有兩條主軸並行：第一，從「勞資協議」直接提高勞動分配比，好比放寬行業別工會成立門檻，讓勞工可以跨企業組織起來談判；第二，強化團體協約的拘束力，讓協約不只是「好人公司」在做形象；第三，要求上市櫃公司揭露員工薪資中位數、員工總薪酬占獲利比例，讓社會與股東看得見「錢都去哪裡」，以及政府採購與補助案，把提高員工薪資、簽訂團協設計成加分條件，讓好雇主在市場上有實質優勢。

他認為，這項改革將以有能力、有餘裕的大型獲利企業為優先對象，並非全面性、齊頭式的命令。他表示，企業如果真的賺到 AI、地緣政治的紅利，就必須更大方地分給員工，而不是只反映在EPS和股價上。

另外，張景森指出，從「稅制」間接拉高勞工實質所得，必須在不損及企業國際競爭力的前提下，謹慎設計稅收工具。第一，對特定高獲利產業設計「超額利潤稅」（windfall tax）；但如果企業願意把利潤轉為加薪、增加分紅，則給予抵減（甚至全額抵減）；稅收則用在對一般勞工的退稅、托育與住宅補貼，實質提高可支配所得。

張景森表示，這種設計的邏輯很簡單，「你不加薪，就多繳稅；你願意加薪，政府就少跟你拿」；不是硬性命令，而是用制度把「多給員工」變成比「留在帳上」更划算的選擇。

張景森表示，提高勞工所得，是其他改革的「起點」不是「附屬品」，當勞工的實質所得穩定提高，內需會變強，經濟結構自然不再只靠出口；社會對於「匯率更貼近基本面」的改革承受度會增加；房價所得比會隨著所得上升而下降，買房壓力不至於如此絕望；金融與壽險業手上的資產結構風險，也比較有空間慢慢調整。

因此，張景森表示，在他看來，提高勞動所得，不是眾多政策中的「其中一項」，而是整套改革的「起點」，《經濟學人》選擇從匯率說故事，他則比較願意從勞工薪資說故事，先把這條「利潤回到勞工」的管道打通，其他包括匯率、房市、金融風險的調整，才有現實基礎與政治正當性。

11/15 全台詐欺最新數據

445 1 5968 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

多部「日本電影」突宣布從中國撤檔　陸網哀嚎
錄音流出！館長「我拿生命做事」公司虧破億：我這棵大樹隨時會倒
晚上開始變冷！「後天下探13度」最新預測曝
羈押途中吃「氰化物」猝死　家屬質疑：警方為何沒搜出
快訊／下班注意！國1五股段連環車禍回堵8公里
疑似中國無人機靠近！日戰機緊急升空
陸外交部直接表態！李強G20不與高市早苗會談
快訊／桃市府對面辦公大樓爆墜樓！40歲男死亡

