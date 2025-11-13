不想開始？先假裝準備！社群爆紅「反啟動儀式」讓拖延症也能順利開工

▲TikTok創作者@ankitatej分享「反啟動儀式」的秘訣，只要點蠟燭、整理桌面、泡杯咖啡，讓自己進入「準備狀態」，大腦就會誤以為任務已經開始，讓行動變得更容易。（圖／取自免費圖庫pexels）

當你明明有一堆待辦事項，卻始終提不起勁開始時，那股「無法開工」的感覺是不是很熟悉？無論是要回信、寫報告，還是把衣服收進衣櫃，總覺得有一堵無形的牆擋在眼前，這種「開工恐懼」讓人陷入拖延循環。最近，國外網站《Bustle》就分享TikTok創作者@ankitatej提出的「反啟動儀式（Anti-Start Ritual）」技巧，幫助你突破心理障礙，用最輕鬆的方式重新找回行動力。

讓「不想開始」的自己先準備起來

Ankita在影片中示範，她不再等「動力」降臨，而是用小動作幫自己熱身：先整理桌面、點根香氛蠟燭、沖杯咖啡，再打開筆電。這些微小步驟的重點不在於馬上高效率工作，而是替那個「準備好要開始」的自己鋪好舞台。她笑說：「我會告訴自己，不用馬上做什麼，只是準備一下而已。」

這種放下壓力的心態，反而讓人更容易啟動。「它其實是在欺騙大腦，讓大腦以為任務已經開始了，就像給自己一點多巴胺的獎勵。」她說。留言區裡不少網友回應：「這真的太有效了！」、「你可能剛救了我一命。」

為什麼「反啟動儀式」有效？

心理治療師 Briana Paruolo 解釋，許多人都有「心理阻滯（mental block）」的困擾，導致連最簡單的事都難以開始。建立「反啟動儀式」能讓大腦意識到是時候進入專注模式，例如在工作區點燃蠟燭，就像冥想鐘聲一樣，提醒你準備開始。

她指出，這種儀式提供了可預期的流程，減少了「決策疲勞」帶來的卡頓感，讓你更容易進入狀態。

此外，多巴胺也在其中發揮作用，當你完成小任務，如清桌子、點蠟燭時，大腦會分泌多巴胺，產生小小的愉悅感與動力。「當我們用手進行活動時，感覺運動皮層會被激活，也會提升心情。」她補充，小的多巴胺獎勵能幫助你克服對「麻煩」或「困難」任務的抗拒。

這個方法特別適合完美主義者、倦怠者或ADHD患者，那些被「開始」這件事嚇住的人。它讓人透過「假裝準備」來偷渡進入行動模式，逐步重建小勝利的節奏。

如何打造屬於你的「反啟動儀式」

「反啟動儀式」可應用於任何你感到抗拒或懶得做的事，例如回信、洗碗、開啟早晨儀式、或重拾被擱置的興趣。關鍵是營造「準備開始」的氛圍——但告訴自己，不需要真的馬上行動。

心理師舉例，若你懶得做晚餐，可以先把食材拿出來、點一盞廚房小燈、播放喜歡的音樂，只是「準備一下」就好。沒多久，你可能會不自覺開始下廚。

若你真的卡住了，也可以從更小的動作開始，站起來、伸展一下、或扭一扭身體。這個短暫的轉換，就能標記「從停滯到啟動」的轉折點。正如Paruolo所說：「這整個技巧的核心，就是用一點點小騙術，讓大腦相信自己已經開始行動了。」

有時候，我們不是缺乏能力，而是缺少「開始」的契機。下一次當你覺得什麼都做不下去時，不妨試著替自己點一盞燈、清個桌面，或泡杯咖啡，讓準備本身成為一種開端。因為只要邁出那一小步，動力就會隨之而來。