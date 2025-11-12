遺憾韓國瑜檢討受害者　綠黨團引邱吉爾名言：選擇屈辱仍得面對戰爭

▲民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜召開「呼籲韓院長以蒼生為念 團結國會 對抗侵略」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭中共立案調查，總統賴清德昨呼籲立法院長韓國瑜聲援，韓國瑜今（12日）發表談話，批賴自己生病讓別人吃藥，並呼籲做到「2個保護、2個維護」。對此，民進黨團下午召開記者會，肯定韓為維護國會尊嚴發聲，卻也遺憾韓不去譴責加害人，竟檢討受害人。黨團幹事長鍾佳濱質疑，若中共非敵對勢力，難道飛彈是來道早安？書記長陳培瑜則引用前英相邱吉爾名言，指韓國瑜「在戰爭跟屈辱面前，你選擇了屈辱，但屈辱過後你仍然得面對戰爭」。

民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬藉由國際刑警組織發出全球性的紅色通緝令，總統賴清德昨表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。對此，韓國瑜今（12日）表示，賴清德是自己生病讓別人吃藥；他以「桌子有4隻腳」形容台海安全的4重點：保護中華民國、保護民主自由、維護台美關係、維護兩岸和平，但其中3隻腳已被賴給破壞，所以他呼籲賴凍結、廢除民進黨台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力說法才是解決問題的辦法。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜下午召開「呼籲韓院長以蒼生為念 團結國會 對抗侵略」記者會。鍾佳濱表示，肯定韓國瑜願意為了國會尊嚴站出來發表講話，這點不失為國會議長應有的高度。第二，也肯定韓國瑜清楚說明，包括沈伯洋在內，全體國會議員都可能遭遇到同樣人身安全威脅，甚至提到沈伯洋未來要更加留意。

鍾佳濱話鋒一轉，對韓國瑜稱中共不是台灣境外敵對勢力的說法感到非常納悶，那每天每夜、無時無刻對準台灣的對岸飛彈、共機共艦繞台，是來跟台灣人民道早安問候的嗎？每天捍衛國家領空安全的空軍飛行員，跟中國解放軍的戰鬥機飛行員隔著機艙的無線電的呼喊，難道是小朋友的嬉鬧嗎？

鍾佳濱反問韓國瑜，今天破壞台海和平安全現狀的是誰？不要如社會新聞常見的，婦女人身安全遭迫害，結果不去譴責加害者，反而檢討受害者穿著，甚至要求待在家裡比較安全，民進黨團對這樣的心態非常不解。

鍾佳濱強調，總統賴清德身為國家元首，對外代表中國民國，對內統御海陸空三軍，根據中華民國憲法增修條文第2條第4項，決定國家安全的大政方針，民進黨團很清楚，在兩岸政策上，賴清德已於11月將官晉任典禮上重申，國軍任務就是反侵略、反併吞跟反對推進統一，難道不是中華民國台灣2300萬人民的共同目標嗎？呼籲韓國瑜身為國會議長，應團結國會朝野各黨派，支持國家元首捍衛國家主權、維持現狀安定、保障人民安全。

陳培瑜則表達深切遺憾，韓國瑜的談話讓全世界民主國家的好朋友以及曾受極權壓迫的人感到悲傷。「因為韓院長你今天選擇跟加害人站在一起」，選擇和那些每天對你威脅恐嚇、拿著武器對你的人站在一起，沒有選擇跟民主自由、所有被迫害的人站在一起。

陳培瑜質疑，韓國瑜此舉是否為在國民黨內與國民黨主席鄭麗文互別苗頭，要搶奪跟中國、中國共產黨對話的主導權，不希望國民黨內鬥爭變成消費全台灣人民的民主自由，也不希望造成錯假的國際訊息，希望韓國瑜不要眼睛狹隘只看到政治事件。

陳培瑜強調，民進黨一直以來都堅持中華民國在台灣維持現狀、維持自由民主的憲政，才是確保兩岸和平最重要的關鍵，絕對不是選擇向加害者投降、下跪，這樣無法維持和平，現在破壞兩岸和平、區域和平以及現狀的正是國民黨這樣子屈從的心態，非常不可取。

「韓國瑜院長平常非常喜歡掉書袋，現在換我們掉一個書袋給韓國瑜院長」，陳培瑜也引用英國前首相邱吉爾的名言給韓國瑜，「在戰爭跟屈辱面前，你選擇了屈辱，但屈辱過後你仍然得面對戰爭」，相信標榜自己很會讀書也愛讀書的韓國瑜對這段歷史一定非常清楚。

陳培瑜指出，目前國際上有非常多國家都曾對中國提出譴責，包括日本首相高市早苗說「台灣有事，就是日本有事」，並強調日本會行使集體自衛權，這件事讓中國氣噗噗、跳腳，難道韓國瑜要跟著一起跳腳？美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也說嚇阻中共侵略台灣，從強化台灣自我防衛能力開始，台灣也確實做了非常多軟硬體建設，希望維護台灣民主自由。

陳培瑜進一步指出，歐洲議會也通過外交及防衛報告，譴責中國對台灣的脅迫，但這些呼喊與聲音韓國瑜完全沒有聽見。韓國瑜現在是不是很害怕？害怕中國對你威脅、恐嚇？「你是不是好怕？沒關係，韓院長，我要公開呼籲全台灣全世界相信民主自由價值的所有人都會願意保護你」，如果韓國瑜真的受到中共威脅恐嚇，「你站出來告訴我們，你願意公開求救，我相信全世界跟民主自由國家站在一起的人都願意保護你」。