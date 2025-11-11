白河工廠火災演練上場！　南消一大實測大型廠房救災確保消防安全

▲南消一大隊白河分隊與美雅家具辦理火災搶救演練，強化員工應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化傳統產業工廠的火災應變能力，台南市消防局第一救災救護大隊11日在白河區美雅家具辦理火災搶救演練，內容涵蓋初期滅火、員工避難引導，以及大型廠房高火載量環境中的消防實兵操作，並首次結合後勤照護機制，確保救災人員安全。

美雅家具位於白河南165線，場區除展示導覽空間外，亦存放大量木製家具成品與半成品，火載量高、人流多。一旦發生火警，員工必須在第一時間完成滅火、通報與人員疏散，避免災害擴大。

此次演練除員工展開初期應變，也將廠區平面圖、危險物品位置與受困情形完整移交給接手的消防人員。演練同步模擬水源不足、消防人員在濃煙環境迷航受困、鐵皮建築疑似失去結構穩定需啟動退避權等情境，全方位檢視大規模廠房的救災能力。

為降低消防人員在高溫、高負荷任務下發生熱衰竭或熱中暑風險，演練也依照美國消防協會（NFPA）1584標準設定REHAB後勤照護區，提供遮蔽空間、電風扇搭配浸泡冷水進行主動降溫，並補充電解質、飲水、營養，配合醫療評估，協助消防人員恢復體力。

消防局長李明峯表示，消防局十分重視救災人員安全，除落實現場報到、出入管制外，也強化勤務後的降溫、補給與健康監測，確保每位消防人員能安全返隊。



市長黃偉哲則強調，消防局應秉持「精進提升、安全至上」精神，協助企業完善防火措施並督促定期檢修設備。他也提醒，鳳凰颱風逼近，民眾務必提高警覺，防範淹水與強降雨威脅，必要時配合預防性疏散，才能守住自身安全。