瞄準街友開帳戶換萬元　無良民宿養套殺騙高額保險金

▲2008年間，無良老闆李憲璋（右一）於新北市淡水區經營民宿「老董的家」，對街友進行「養套殺」，涉嫌詐領高額保險金，被判處期徒刑14年。（圖／報系資料照）

北市萬華區龍山寺前廣場有男子帶小弟向群眾所要雙證件影本，當場發1000元「禮金」。不過類似案件時有所聞，多數會瞄準街友等弱勢群體，看準弱勢族群急需要錢，就算銀行帳戶因此成為人頭帳戶遭到警示凍結也對他們毫無影響，不但最後成為詐團洗錢工具，甚至圈禁街友詐保還鬧出人命。

過往最為人所知的是，新北市淡水區一間知名民宿「老董的家」，民宿負責人李憲璋與原名連上瑩的女友連鈺湘等人共謀，以安排工作為由，將街友騙到民宿囚禁，製造街友於民宿工作，有還款能力的假象，以他們的名義向銀行申請貸款，粗估累計向銀行詐貸1億餘元，直到其中一名梁姓街友再也貸不出錢來後，李憲璋隨即安排梁男與女友假結婚，再騙往中國黃山遊玩，趁機將梁男推下懸崖，詐領5千萬元的高額保險金。

▲有心人士常鎖定街友等弱勢族群的「存簿」與「提款卡」，將人帶往辦理公司戶頭，以此做為貸款和洗錢人頭戶。（圖／示意圖，與本案無關）

直到梁男父親發現兒子短時間內結婚又保有高額保險金，察覺有異，向警方報案後，才讓街友養套殺過程意外曝光。警方破門攻堅時，更意外發現709號房內關押著8名街友，幾人吃穿住行全都擠在一個狹小的空間內，只能靠著房客吃剩的食物度日，在被關押的人中，甚至有一人被關押至少2年。民宿老闆李憲璋官司一路打到更二審後，也從無期徒刑改判有期徒刑17年，並在2020年3月被最高法院認定符合2007年《罪犯減刑條例》與《刑事妥速審判法》要件，依殺人罪減刑至有期徒刑14年定讞。

本刊先前也曾報導，高雄市雄美慈善會就曾遭人投訴，該協會平常會發放物資給弱勢民眾與街友，甚至協助民眾辦理急難救助金與輔導街友工作，自力更生，實際上卻是利用此機會與街友們拉近關係，在熟悉面孔後，讓他們毫無防備的前往由該協會仲介、介紹的「外快」工作。

實際上這些所謂「外快」工作，卻是帶著其他街友前往通訊行辦理預付卡、前往銀行申請帳戶，若有不從者，則會遭到爆打，但辦理預付卡、申請銀行帳戶最後卻僅能獲得幾百元的酬勞。等到警方找上門時，街友們才驚覺自己的帳戶早已成為詐團的洗錢人頭帳戶，所有銀行帳戶因此遭到凍結，更直接吃上官司，因此被判刑、罰款，又因無力易科罰金，最終入獄服刑。

▲高雄雄美慈善基金會先前曾被爆料指出，以賺外快為由騙街友辦理預付卡、申請銀行帳戶。（圖／資料照）

有知情人士指出，過往鎖定街友多半是看上街友急需用錢之特性，「他們連下一餐在哪裡都不知道，根本不會在乎帳戶有沒有被凍結」。依據過往經驗判斷，有心人士多會瞄準街友等弱勢群體的「存簿」與「提款卡」，只要提供這二者，多半可以直接拿到1萬元至2萬元不等現金，以此做為洗錢人頭帳戶，或是直接帶著弱勢群體前往「開戶」，將他們作為「公司負責人」，實際上僅只是人頭公司，以此作為斷點，要的就是當檢警找上門時，也無從查起，較少針對弱勢群體的身分證件下手。

