龍山寺前鬼扯老闆中彩券　擺攤收證件發現金辯沾喜氣

▲北市萬華區龍山寺前傳出，民眾提供雙證件就可獲得1000元現金。（圖／民眾提供）

北市萬華區龍山寺前廣場11月2日有民眾路過時，意外發現人群聚集，仔細一看赫然發現不少民眾拿出身分證與健保卡供人影印，隨即獲得1000元「禮金」，民眾質疑這樣公然賣個資也太誇張。轄區台北市警察局萬華分局獲報後立即到場，初步判斷尚無金錢買賣個資情形，後續通知擺攤的5名男子到案說明；惟主導的34歲黃姓男子辯稱，接受老闆指示來發「福利金」，讓民眾沾沾喜氣。

據指出，當時這幾個形跡可疑的男子搬來幾張簡單桌椅「擺攤」，隨即向人群吆喝表示，只要拿出身分證與健保卡供他們影印，即可獲得1000元現金。消息一曝光隨即吸引來不少人群，有民眾搶先掏出雙證件，在拍照確認後，真的獲得1000元現金，讓後方原本還在觀望的民眾趨之若鶩，爭先恐後掏出雙證件，以領取1000元現金。

▲警方到場後，暫未發現以金錢交換個資情事，但仍對主導的黃姓男子等5人進行初步盤查。（圖／示意圖／資料照）

不過這樣的行為僅持續半小時左右，就被路過看不下去的民眾報警。警方趕到現場時，第一時間並未發現以現金買賣個資之情事，將相關人員資料記錄下後，便立即驅趕，結束一場鬧劇。事後也通知以34歲黃姓男子為首的5人到案說明，並確認已有11人交付雙證件，黃男到案後堅稱，自己的老闆近期因中了彩券，想和民眾一起沾沾喜氣，派他來「普發1千元」，讓民眾登記發放福利金，收取雙證件影本也只是為了避免民眾重複領取。

據了解，黃姓男子實際上受人請託前往收取個資，每收一份雙證件，便可獲得2000元酬勞，讓黃男當即帶上4名未成年小弟前往收取個資，只是才剛開張不到半小時，隨即遭警方驅趕。

▲警方後續除通知黃男等5人到案後，也確認共有11人交付個資，其中3人事後前往警局提告。（圖／翻攝畫面）

有資深刑警就透露，依照目前現有之規定，持雙證件影本無法順利領取「普發1萬元」現金，仍須有本人之戶頭帳號才能領取，但他也表示，「有雙證件影本也可以做很多事情了」，以過往經驗來看，多半會認為蒐集雙證件目的是為了辦取電信人頭門號，或是前往辦領預付卡門號，但詳細狀況仍須進一步釐清。

對此，萬華分局也指出，截至目前已有3名提供雙證件的民眾前往分局提告，後續也將深入追查男子收集個資目的與個資流向，釐清有無涉及不法。萬華分局呼籲，民眾應妥善保管個人資料，勿隨意提供個資，以維護自身權益。本分局亦將加強龍山寺周邊巡查，避免類似案件再發生。

