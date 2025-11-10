　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

林口長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護400克巴掌孩生命故事

▲林口長庚「早產兒回娘家」

▲Q寶媽分享照護400克巴掌孩甘苦。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

林口長庚醫院10日表示，該院日前舉辦「早產兒回娘家」活動，Q寶在媽媽懷孕僅22週時就迫不及待來到世界，出生體重僅400克，是醫院前所未見的極早產個案。主治醫師江明洲醫師與醫療團隊以「只要他不放棄，我們就不放棄」的承諾陪伴母子走過艱辛的治療歷程。

歷經7個月住院，媽媽每日風雨無阻探望，內心焦慮卻從未退縮。出院後，她更全心投入照護與復健訓練，林口長庚醫療團隊也持續提供居家訪視與衛教支持，協助Q寶穩定成長。

▲林口長庚「早產兒回娘家」

▲「早產兒回娘家」不僅是一場溫馨的聚會，更是一段段動人的生命故事。（圖／林口長庚提供）

進入學齡後，Q寶雖一度面臨社交與語言挑戰，但媽媽以繪本互動與耐心陪伴，幫助他逐步克服困難。如今，Q寶已是活潑開朗、學習力強的小學二年級生，完全看不出曾是巴掌大的早產兒。媽媽感性地說：「只要孩子有進步，再累都值得」。

活動現場同時設有「健康博覽會」，由新生兒科醫師提供醫療諮詢，並邀請物理治療師、職能治療師及牙科醫師進行體適能檢測與口腔檢查，另設「親子共讀區」，鼓勵家長與孩子一同閱讀、互動，促進語言與學習發展，強化親子連結。

桃園市衛生局賈蔚局長於現場看到每一位早產兒健康成長感動地說：「從照片及影片中，看到這些孩子們從出生時僅有幾百公克、在保溫箱裡努力呼吸，到如今能開朗地上學、自在地奔跑，還回娘家來參加活動，真的讓人非常感動。

桃園市婦幼發展局杜慈容局長表示：「每個小小生命的成長，背後都有醫療團隊日以繼夜的努力與細心守護。感謝林口長庚專業的醫師與護理人員，讓家庭重拾希望與笑容。婦幼發展局將持續支持早產兒照護工作，與大家一同守護母嬰健康。」

林口長庚新生兒科江明洲主任表示，醫療團隊秉持「一個都不能少、每位都是寶、個個要健康」的理念，持續提升早產兒照護品質。林口長庚新生兒科於2024年以「重症新生兒全人照護網」榮獲台灣永續行動獎金獎，今年更因致力於降低早產兒腦室出血率，成為全台發生率最低的醫院，並獲得專業社群＜台灣新生兒醫療照護網絡系統(TNN)＞肯定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市12里、新北市7區、4縣市今停班停課
「賭上台大大氣系招牌」預測颱風假翻車！學生會切割：勿過度連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林口長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護400克巴掌孩生命故事

桃園廚餘如何管理　市議員楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

鳳凰來襲 桃園市水務局啟動防汛應變強化整備

桃園鐵路地下化經費　張善政：通膨及缺工缺料將增769億

謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

投縣適性體育運動競賽　近1500身心障選手熱情參與

桃園「鳳凰颱風整備會議」　市府啟動應變措施一次看

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓臉書曝原因

基隆培育照護專業新血　為長照注入溫暖動能

基隆校園午餐嚴格把關　防杜農藥超標蛋流入校園

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

天竺鼠梳毛滿臉享受 爽到伸脖子還要繼續

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

小奶貓突清晰大聲叫「媽媽」　飼主嚇傻：以為哪個孩子喊我

林口長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護400克巴掌孩生命故事

桃園廚餘如何管理　市議員楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

鳳凰來襲 桃園市水務局啟動防汛應變強化整備

桃園鐵路地下化經費　張善政：通膨及缺工缺料將增769億

謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

投縣適性體育運動競賽　近1500身心障選手熱情參與

桃園「鳳凰颱風整備會議」　市府啟動應變措施一次看

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓臉書曝原因

基隆培育照護專業新血　為長照注入溫暖動能

基隆校園午餐嚴格把關　防杜農藥超標蛋流入校園

傳谷立言本周會鄭麗文　AIT：持續與各黨領袖對話

為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！她1個月後鞠躬道歉：男友出軌了

不斷更新／鳳凰登陸倒數！北部桃園獨放颱風假　全台6縣市停班課

鳳凰「路徑南修」穿尾時程表　暴風圈將罩南台！登陸4熱區曝

鳳凰強度略減仍兇猛！估高屏登陸「暴雨炸宜花」　最快今晨發陸警

新北耶誕城開箱！LINE FRIENDS馬戲團主燈　飄雪秀時間、亮點攻略

《GTA 6》延半年成本恐多5億美元　執行長強調「從未後悔」

國際火線／意志的勝利：結束政府關門，川普打趴歐巴馬

一表看13家金控獲利　前10月賺進超越5千億元

銘傳大學宣布：台北、基河、桃園校區今停班停課！

林志玲拆Labubu盲盒　抽到S「想送給朝思暮想的人」

地方熱門新聞

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓曝原因

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護巴掌孩

桃園廚餘管理　楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

鳳凰來襲 桃園市水務局啟動防汛應變

桃園鐵路地下化進度及經費追加　魏筠關切

謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

桃園鳳凰颱風整備會議　啟動應變措施一次看

近1500身心障選手熱情參與第73屆南投縣適性體育運動競賽　

基隆培育照護專業新血　為長照注入溫暖動能

基隆校園午餐嚴格把關　防杜農藥超標蛋流入校園

雞蛋檢出芬普尼殘留　桃園衛生局分6線查核

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

鳳凰颱風逼近！台南召開防颱整備會議預防性撤離要提前啟動

更多熱門

相關新聞

LIVE／顱顏重建權威陳建宗「東森栢馥」開講　重現青春輪廓秘訣

LIVE／顱顏重建權威陳建宗「東森栢馥」開講　重現青春輪廓秘訣

《ETtoday健康雲》與「東森栢馥功能醫學健康服務會館」今（3日）下午2時30分舉辦健康講座，主題為「重現青春輪廓，讓自然悄然綻放」，邀請國內顱顏重建權威、林口長庚紀念醫院院長陳建宗醫師擔任主講人，與東森VIP會員分享醫學知識，《ETtoday健康雲》也將直播講座精彩內容。

AI精準篩檢+整合照護！長庚醫院領航癌症防治

AI精準篩檢+整合照護！長庚醫院領航癌症防治

中秋吃烤肉全身癢　醫：恐組織胺中毒

中秋吃烤肉全身癢　醫：恐組織胺中毒

優化兒童醫療　林口長庚：提升兒科醫師待遇

優化兒童醫療　林口長庚：提升兒科醫師待遇

林口長庚團隊　開發肝臟移植術後AI聊天APP

林口長庚團隊　開發肝臟移植術後AI聊天APP

關鍵字：

林口長庚早產兒回娘家照護巴掌孩

讀者迴響

熱門新聞

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

「賭上台大大氣系招牌」翻車了！學生會切割

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

鳳凰與2004年「百年冬颱」罕見路徑重疊！

鳳凰強度略減仍兇猛！最快今晨發陸警

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面