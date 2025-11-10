林口長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護400克巴掌孩生命故事

▲Q寶媽分享照護400克巴掌孩甘苦。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

林口長庚醫院10日表示，該院日前舉辦「早產兒回娘家」活動，Q寶在媽媽懷孕僅22週時就迫不及待來到世界，出生體重僅400克，是醫院前所未見的極早產個案。主治醫師江明洲醫師與醫療團隊以「只要他不放棄，我們就不放棄」的承諾陪伴母子走過艱辛的治療歷程。

歷經7個月住院，媽媽每日風雨無阻探望，內心焦慮卻從未退縮。出院後，她更全心投入照護與復健訓練，林口長庚醫療團隊也持續提供居家訪視與衛教支持，協助Q寶穩定成長。

▲「早產兒回娘家」不僅是一場溫馨的聚會，更是一段段動人的生命故事。（圖／林口長庚提供）

進入學齡後，Q寶雖一度面臨社交與語言挑戰，但媽媽以繪本互動與耐心陪伴，幫助他逐步克服困難。如今，Q寶已是活潑開朗、學習力強的小學二年級生，完全看不出曾是巴掌大的早產兒。媽媽感性地說：「只要孩子有進步，再累都值得」。

活動現場同時設有「健康博覽會」，由新生兒科醫師提供醫療諮詢，並邀請物理治療師、職能治療師及牙科醫師進行體適能檢測與口腔檢查，另設「親子共讀區」，鼓勵家長與孩子一同閱讀、互動，促進語言與學習發展，強化親子連結。

桃園市衛生局賈蔚局長於現場看到每一位早產兒健康成長感動地說：「從照片及影片中，看到這些孩子們從出生時僅有幾百公克、在保溫箱裡努力呼吸，到如今能開朗地上學、自在地奔跑，還回娘家來參加活動，真的讓人非常感動。

桃園市婦幼發展局杜慈容局長表示：「每個小小生命的成長，背後都有醫療團隊日以繼夜的努力與細心守護。感謝林口長庚專業的醫師與護理人員，讓家庭重拾希望與笑容。婦幼發展局將持續支持早產兒照護工作，與大家一同守護母嬰健康。」

林口長庚新生兒科江明洲主任表示，醫療團隊秉持「一個都不能少、每位都是寶、個個要健康」的理念，持續提升早產兒照護品質。林口長庚新生兒科於2024年以「重症新生兒全人照護網」榮獲台灣永續行動獎金獎，今年更因致力於降低早產兒腦室出血率，成為全台發生率最低的醫院，並獲得專業社群＜台灣新生兒醫療照護網絡系統(TNN)＞肯定。