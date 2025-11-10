男獨攀屋我尾山摔斷腿受困8小時　動員12人救下山送醫

▲蔡姓男子獨攀屋我尾山不慎摔斷腿，消防局獲報後出動搜救人員前往救援，終將受困8小時的傷者救出送醫。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

65歲蔡姓男子趁假日前往攀登谷關七雄的屋我尾山，在步道3K處不慎摔倒左小腿疑似骨折無法行走，立即打電話向警方求援。台中市消防局在昨(9)日下午獲報後派出搜救人員前往救援，昨天深夜約11時將受困8小時傷者送往慈濟醫院救治。

台中市消防局在9日14時12分接到受困山友指出，在和平區屋我尾山步道麗陽線3K處不慎摔倒，左腿受傷無法行動，請求救援，勤指中心立即通知第二大隊、和平及谷關分隊整備出勤，出動消防車2輛、救護車1輛，消防人員8名義消1名及民團2名、麗陽工作站1名，現場由谷關分隊賴俞全率隊前往救援。

搜救人員於16時50分從大雪山北登山口起登，18時06分接觸傷者，現場為1人獨攀，傷者蔡男因不慎跌倒，左小腿疑似骨折經檢傷傷患意識清楚、不便於行，給予適當包紮固定處置後，於19時15分將傷患使用2比1省力系統及獨輪車搬運下撤；22時26分抵達登山口，以接駁方式經由大雪山林道下撤，22時44分轉交東勢91送往慈濟醫院，搜救人員收捨裝備後返隊待命。