國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

赴泰旅遊當心！新酒法正式上路　禁酒時段開喝最高罰1萬泰銖

泰國自11月8日起實施新版《酒類管制法》，引發商家與旅客一片譁然。示意圖（pexels提供）

圖文／鏡週刊

泰國自11月8日起實施新版《酒類管制法》，引發商家與旅客一片譁然。新法除原先對販售酒類的業者開罰外，首次明訂消費者若在禁止時段飲酒，也將受罰。違者最高可被罰款1萬泰銖（約新台幣9,575元），外國遊客同樣不例外。

泰國首度對飲酒者開罰　最高可罰1萬泰銖

根據《曼谷郵報》報導，依規定，泰國的合法售酒時間為上午11點至下午2點、以及下午5點至午夜12點。在下午2點至5點或午夜過後於未持酒牌的場所飲酒，均屬違法。泰國自1972年起即有禁售酒時段的政策，但過去僅限制商家販售，新法則擴大處罰範圍到「喝酒的人」，並加強執法與廣告管制，被視為史上最嚴格的酒精法。

禁酒時段引發混亂　觀光業者憂遭重創

泰國餐廳協會會長查農（Chanon Koetcharoen）指出，新制將讓餐廳負擔沉重。他舉例說，顧客若在下午1點59分買啤酒、喝到2點05分，即便酒在合法時段內購得，也屬違法。這樣的情況在餐飲業十分常見，恐使業者難以經營。

曼谷知名旅遊區考山路業者則透露，執法標準目前不明確，部分店家仍在禁止時段內提供酒水。許多旅客因害怕被罰不敢消費，下午酒類銷售恐腰斬；更有業者憂心官員藉機向商家或遊客「開口要錢」。

依照法律，擁有正式執照的娛樂場所、飯店、觀光專區及國際機場貴賓室可豁免規定，仍能在下午時段供應酒精飲料。但一般餐廳、便利商店與路邊攤必須嚴守禁酒時段，在這些地點飲酒的顧客將可能遭罰。

人民黨國會議員陶皮托（Taopiphop Limjittrakorn）批評，新法恐讓外國遊客「一頭霧水」，在不知情下誤觸法條，損害泰國觀光形象。他主張應開放24小時販售，以配合商業與旅遊需求。

此外，新法也加強對酒類廣告的限制，禁止使用名人或網紅代言，違者同樣面臨至少1萬泰銖罰款。

面對外界反彈，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已指示相關部門檢討，並考慮將全國販售時限延長至凌晨4點，預計2026年初前提出修法方案。

在修法落實前，現行法仍全面實施。旅客若赴泰旅遊，務必避免於下午2點至5點飲酒，否則恐面臨高額罰款。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

