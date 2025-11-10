衣櫃發霉！「她急買「吊掛式除濕袋」　過來人曝傻眼下場

▲原PO使用吊掛式除濕袋用，一票網友建議改用盒裝或小型除濕機。（示意圖／視覺中國）



網搜小組／劉維榛報導

日前天氣潮濕，不少人都被「衣櫃發霉」搞得崩潰！一名女網友錯愕直呼，宿舍濕氣太重，連衣櫃都發霉了，讓她嚇得趕緊買吊掛式除濕袋救急，但也好奇問：「現在還有人在用這種衣櫃除濕袋嗎？」貼文一出，網友坦言除濕袋破掉超崩潰，「裡面的液體有腐蝕性」、「建議買盒裝的，吊掛式有一次水滴到衣櫃裡」。

一名女網友在Dcard表示，最近宿舍非常潮濕，衣櫃甚至出現發霉情形，嚇得她趕緊買吊掛式除濕袋自救。對此，原PO也感到好奇拋問，「現在還有人在用衣櫃除濕袋嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友紛紛熱議，「吊掛式的容量最小，你要不要考慮盒裝的」、「建議買盒裝的，然後再買補充包，這個我之前用過，有一次水滴到衣櫃裡」、「不建議買這種，之前我有很長一段時間用這種，結果發現很常破掉，裡面的液體有腐蝕性」、「改買盒裝的之後，每次用完都再買顆粒補充就好」、「推除濕方塊，不怕漏超吸水」、「可買除濕器，有加熱還原很方便」。

也有內行分享重複利用的化工材料，「直接跟化工行買大包裝氯化鈣來換，超級便宜」；或是乾脆直接買小型除濕機，「可買除濕器，有加熱還原很方便」；「其實這個除濕袋完全沒用，最根本還是買台除濕機吧」、「如果只是衣櫃用，買台小型除濕機很划算」。