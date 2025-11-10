　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衣櫃發霉！「她急買「吊掛式除濕袋」　過來人曝傻眼下場

▲▼衣櫃,衣櫥,示意圖。（圖／視覺中國）

▲原PO使用吊掛式除濕袋用，一票網友建議改用盒裝或小型除濕機。（示意圖／視覺中國）

網搜小組／劉維榛報導

日前天氣潮濕，不少人都被「衣櫃發霉」搞得崩潰！一名女網友錯愕直呼，宿舍濕氣太重，連衣櫃都發霉了，讓她嚇得趕緊買吊掛式除濕袋救急，但也好奇問：「現在還有人在用這種衣櫃除濕袋嗎？」貼文一出，網友坦言除濕袋破掉超崩潰，「裡面的液體有腐蝕性」、「建議買盒裝的，吊掛式有一次水滴到衣櫃裡」。

一名女網友在Dcard表示，最近宿舍非常潮濕，衣櫃甚至出現發霉情形，嚇得她趕緊買吊掛式除濕袋自救。對此，原PO也感到好奇拋問，「現在還有人在用衣櫃除濕袋嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友紛紛熱議，「吊掛式的容量最小，你要不要考慮盒裝的」、「建議買盒裝的，然後再買補充包，這個我之前用過，有一次水滴到衣櫃裡」、「不建議買這種，之前我有很長一段時間用這種，結果發現很常破掉，裡面的液體有腐蝕性」、「改買盒裝的之後，每次用完都再買顆粒補充就好」、「推除濕方塊，不怕漏超吸水」、「可買除濕器，有加熱還原很方便」。

也有內行分享重複利用的化工材料，「直接跟化工行買大包裝氯化鈣來換，超級便宜」；或是乾脆直接買小型除濕機，「可買除濕器，有加熱還原很方便」；「其實這個除濕袋完全沒用，最根本還是買台除濕機吧」、「如果只是衣櫃用，買台小型除濕機很划算」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／規模5.3地震「4縣市國家警報響」　氣象署最新說明
快訊／高雄重大火警！寶珠里活動中心陷火海
賓賓哥不忍了！提告圤智雨　恐嚇內容曝光
賭上台大大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」：少1天請雞排+珍
高雄規模5.3極淺層地震　氣象署：3天內留意規模5餘震
快訊／高雄規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／13:00發生有感地震！震度估3級以上
獨／法官認定王文洋滾床20多歲嫩妹　她幫5歲娃認父提10億和

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄規模5.3地震　台鐵斗南=新營間降速行駛

LIVE／規模5.3地震「4縣市國家警報響」　氣象署最新說明

高雄規模5.3極淺層地震　氣象署：3天內留意規模5餘震

快訊／13:00高雄規模5.3極淺層地震　最大震度4級、13縣市有感

快訊／13:00南部發生有感地震！震度估3級以上

衣櫃發霉！「她急買「吊掛式除濕袋」　過來人曝傻眼下場

桌球廝殺中！全被叫停「先辦開幕式」家長氣炸　裁判長：沒有錯啊

賭上台大大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」：少1天請雞排+珍奶

吊車大王到紫南宮參拜！拉「他」大跳超扯舞　吸8000人按讚

15萬顆毒雞蛋「編號尾端都有C」　內幕曝光：蟎蟲、病菌溫床

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

高雄規模5.3地震　台鐵斗南=新營間降速行駛

LIVE／規模5.3地震「4縣市國家警報響」　氣象署最新說明

高雄規模5.3極淺層地震　氣象署：3天內留意規模5餘震

快訊／13:00高雄規模5.3極淺層地震　最大震度4級、13縣市有感

快訊／13:00南部發生有感地震！震度估3級以上

衣櫃發霉！「她急買「吊掛式除濕袋」　過來人曝傻眼下場

桌球廝殺中！全被叫停「先辦開幕式」家長氣炸　裁判長：沒有錯啊

賭上台大大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」：少1天請雞排+珍奶

吊車大王到紫南宮參拜！拉「他」大跳超扯舞　吸8000人按讚

15萬顆毒雞蛋「編號尾端都有C」　內幕曝光：蟎蟲、病菌溫床

買房別靠感覺了！東森房屋AI超慧選　一鍵挑出你的命定好房

日本拉麵店慘遭熊襲擊！男店員「勇猛狠甩」　滿臉鮮血繼續工作

亞洲首例！46歲男「切半顆心臟」無心跳血壓　台大模擬人工心臟救命

「500姐」騙12年了！一句「少找錢」詐雙北　法官怒批輕罰沒用

韓妞小臉妝2關鍵！光影修容立體輪廓　髮根蓬鬆臉型緊緻自拍不用找角度

鄭麗文拜共諜遭綠嗆「敵我不分」　國民黨：思想不應被打壓

快訊／高雄寶珠里活動中心陷火海　黑煙衝天波及雙B嚇人畫面曝

高雄規模5.3地震　台鐵斗南=新營間降速行駛

「天生無腦」被醫判活不到5歲！　她奇蹟慶祝20歲生日

鄭麗文追思共諜　民進黨嗆「敵我不分」：淪統戰幫兇

蔡凡熙「自信發言」超敢說XD　沒入圍金馬笑：沾一點光

生活熱門新聞

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

鳳凰轉彎撲台！鄭明典揭「1變數」：對台灣威脅減弱

普發一萬今起全面開放登記！最快11日入帳　失敗還可以補救

快訊／13:00南部發生有感地震！震度估3級以上

更多熱門

相關新聞

基隆除濕機汰換補助用罄　市府：將續受理明年度案

基隆除濕機汰換補助用罄　市府：將續受理明年度案

基隆市政府自今年9月1日起啟動「老舊除濕機舊換新」節能補助活動，針對基隆多雨潮濕的氣候特性，鼓勵市民淘汰老舊除濕機，換購一級能效節能除濕機。每台最高補助新臺幣2,000元，且不限申請台數與戶籍，活動推出後民眾申請踴躍，2025年度補助款已全數用罄，市府將持續受理2026年度案件，後續申請款項將於2026年度撥付。

三菱除濕機日除水28公升市售最多

三菱除濕機日除水28公升市售最多

除濕機3大NG行為：耗電又釀危機

除濕機3大NG行為：耗電又釀危機

開除濕機「人不能待在室內？」台電解答：可以的

開除濕機「人不能待在室內？」台電解答：可以的

衣服濕了一周超崩潰！「4招實用絕招」乾超快

衣服濕了一周超崩潰！「4招實用絕招」乾超快

關鍵字：

潮濕除濕機除濕盒吊掛袋

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

那對夫妻妮妮突不適送醫

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面