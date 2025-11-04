　
軍武

風機安裝船引發國安疑慮　「屹海一號」帶有中國軍系血統

屹海風電所擁有的「屹海一號」(ARTEMIS 1)，係由具有中國軍系血統江蘇大洋海洋裝備打造，引發業界側目與議論。（翻攝自屹海風電官網）

圖文／鏡週刊

據本刊獨家掌握的消息來源，今年10月底，中華電信位於台南安平港附近的基地台，因遭到不明原因的干擾，而造成網路通訊出現問題，經民眾通報後，中華電信隨即派出工程師至現場調查原因，而後經過儀器測試、追蹤，發現干擾源來自安平港10號碼頭的一艘由中國造船廠打造的風機安裝船「屹海一號」的通訊設備。令人驚訝的是，「屹海一號」的背景相當特殊。

根據本刊調查，「屹海一號」(ARTEMIS 1)的船東雖然是台灣上櫃公司合騏工業旗下的屹海風電，但實際負責建造這艘船的卻是中國軍工產業龍頭中國航天科工集團旗下的江蘇大洋海洋裝備。換句話說，「屹海一號」其實具有中國軍系血統。

業界人士表示，「屹海一號」目前登記的國籍是巴拿馬籍，此次停泊在安平港主要是為了改籍成中華民國籍而來。檯面上，現階段雖然有不少離岸風電相關工程船係由中國船廠打造，例如森崴能源旗下的寶崴海事工程(SFE)所擁有的「拓進者號」(Developer)，但很多船東為擔心衍生不必要的麻煩，目前登記的國籍大多是外國籍。

正因為如此，「屹海一號」是第一艘向主管機關遞件申請改籍且具有中國血統的離岸風電相關工程船，而且其血統還與中國軍系有點淵源。

據了解，依照現行的離岸風力發電產業關聯政策，開發商須優先使用本國籍船舶，如無本國籍船舶，而需使用外國籍船舶，則應檢附國內相關海事工程公協會之國內無相關船舶量能證明等佐證資料，並經離岸風電目的事業主管機關同意。所以，類似像「拓進者號」的非本國籍船舶，每次進入台灣海峽進行離岸風電施工，都須經過專案審核。

業界人士指出，「屹海一號」若順利改掛中國民國籍，日後無需再經過國安審查，便可穿梭於台灣各地海域不受太多限制，而政府也沒有有效的方式監測其在港口及風場之實際工作狀態。特別值得一提的是，風機安裝與其他船舶的不同是，它需要在海上用四隻樁腳灌入海床後將船體頂升至水面上，因此工作時除需收集地形資料外，亦需先收集海床精密地籍資料以確保可執行頂升作業。換句話說，相關船舶是有機會蒐集台灣海峽完整的海床資料。

位於台灣海峽的離岸風電風機，除了是台灣重要的綠能供應來源，更具有高度的戰略意義，因為如此，負責安裝與維修的廠商及船舶身分，也就更值得政府國安單位重視。（本刊資料照）
位於台灣海峽的離岸風電風機，除了是台灣重要的綠能供應來源，更具有高度的戰略意義，因為如此，負責安裝與維修的廠商及船舶身分，也就更值得政府國安單位重視。（本刊資料照）

話鋒一轉，業界人士語重心長地表示，具有中國軍系血統的「屹海一號」一旦改籍成功，間接說明政府國安單位對此根本毫不在意，如果這樣具有中國軍系血統的船舶都能改籍成功，屆時，恐怕會引發連鎖效應。許多台灣的船東勢必群起仿效，一旦被對岸有心人士利用，一不小心就很容易造成國安破口。

持平而論，業界人士的論點與擔憂並非危言聳聽，根據《中華航運網》的報導，江蘇大洋海洋裝備被納入中國航天科工集團旗下上市公司航天工業發展後，逐漸轉型成中國航天工業打造「電子藍軍」配套靶船的專業建造船廠。令人震驚的是，所謂的「電子藍軍」主要是用來協助測試紅軍(解放軍)的防禦能力，因此「電子藍軍」往往配備電子干擾機、有源靶標，仿真雷達等各類型高階電子裝備，以藉此進行電子干擾、創造複雜電磁環境與網路攻擊等工作。

消息人士透露，在確認干擾源係來自「屹海一號」後，中華電信工程師曾登船進一步調查，進而發現不少來自中國的通訊設備，在與船上的作業人員溝通後，對方允諾暫時關閉相關通訊設備，之後，中華電信在安平港附近的網路通訊也恢復正常。

根據本刊側面了解，安平港附近的中華電信基地台應該是900MHz頻段，屬於UHF(超高頻)頻段。特別值得一提的是900 MHz 頻段在中國應用於多種雷達和通信系統，包括用於大氣探測的超高頻雷達（UHF Doppler radar）和用於通信的雙頻基站。在雷達方面，它用於如AN/APY-9 雷達和 YLC-8B 三座標雷達等，用於偵測隱形飛機，因為該頻段可能引發其共振效應。簡單來說，若要偵測敵方隱形飛機可能來自何處，UHF將可派上用場。

毫無疑問，台灣在台灣海峽數以百計或千計的風機，如果都是由具有中國軍系血統的船舶來負責維修，未來究竟會帶來怎樣的潛在風險，值得國安單位深入了解，評估與重視。畢竟，風機安裝及運維船上的工作人員，可是有機會接觸到風機的關鍵零組件機艙等。

本刊截稿前，曾致電屹海風電詢問「屹海一號」安平港干擾通訊網路事件的實際狀況，但未獲得屹海風電進一步的回應。

