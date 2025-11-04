想害法官被懲戒！亂寫評鑑誣「被下馬威」　結果挨告恐吃牢飯

▲不爽輸官司！北市男誣法官嗆「我最大」錄音曝光打臉慘了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市陳姓男子不滿在民事官司敗訴，竟誣指承審法官在庭上嗆「法官我最大」，並委託友人代筆向法官評鑑委員會檢舉，意圖讓法官受懲戒處分。評鑑委員會審查後認為內容全無事證，決議「不付評鑑」。楊姓法官認為遭惡意誣陷，提告追責。士林地檢署偵結，依誣告罪將陳男起訴。

陳姓男子為北投某餐廳（現已歇業）屋主，其土地因抵押遭拍賣，由林姓新地主於2022年拍得並完成過戶。雙方爆發「拆屋還地」糾紛，案件由士院簡易庭楊姓法官審理，自2023年6月5日至12月28日共開庭4次。

庭審期間，楊法官依法審問、態度平和，並無出言恐嚇或不當言語。未料，陳男不滿判決結果，竟誣指法官在庭上嗆「法官我最大」，還聲稱遭「公然脅迫、下馬威」，甚至委託友人撰寫評鑑檢舉狀，企圖讓法官受懲戒。

2024年9月20日，陳男將檢舉狀寄送至法官評鑑委員會，內容不僅誇張失實，連法官姓名都誤植為「林○○」。他在文中指稱「士林簡易庭法官林○○在多次調解中說『法官我最大』，屬實下馬威」，但評鑑委員會審查後認為內容全無具體事證，決議「不付評鑑」。

楊姓法官收到決議書後，認為遭人惡意誣陷，決定提告捍衛司法清譽。

檢方傳喚陳男與其代筆友人到案說明，陳男辯稱，自己只是拿開庭文件請朋友幫忙寫，內容非出自本人意思，「不知道為什麼會變這樣」。

但友人作證指出，整份檢舉狀內容均由陳男口述撰寫，陳還明確說「法官有講我最大」，寫完後他更逐字念給陳聽，陳確認無誤才簽名。

士林地檢署調閱並勘驗開庭錄音光碟，結果證實楊法官全程未曾說出「法官我最大」等語，也沒有任何脅迫或恐嚇言行，故認陳男明知法官並無不法行為，卻虛構事實意圖使其受懲戒，行為明顯具誣告犯意，依《刑法》第169條誣告罪將他起訴。

據《刑法》第169條規定，意圖使他人受刑事或懲戒處分而虛構事實提告者，最重可處7年徒刑。雖屬可緩刑範圍，但若行為明顯惡意、誣指對象為法官、檢察官等公職人員，法院通常會從重量刑，緩刑機率不高。