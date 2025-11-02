　
社會 社會焦點 保障人權

狩獵自主管理！卓溪鄉15部落成立協會　分署頒129張首批狩獵證

▲▼協會會員踴躍参與成立大會。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲協會會員踴躍参與成立大會。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推動原住民族狩獵自主管理、落實文化傳承與山林共管，花蓮縣卓溪鄉部落自主於1日正式成立「花蓮縣卓溪鄉狩獵文化與生態共管協會」，由林業及自然保育署花蓮分署委託野聲環境生態有限公司陪伴推動。成立大會暨首批狩獵證授證儀式共有143位會員出席與代理出席，正式頒發129張狩獵證。

卓溪鄉位於中央山脈中段，全鄉六村共17個部落，約95%為原住民族人口，主要為布農族，另有賽德克族與太魯閣族。狩獵是地方文化的重要組成，不僅是生活方式，更是知識、倫理與信仰的體現。近年台灣黑熊活動範圍擴張、與人接觸頻率提升，也突顯建立「部落參與、共管、共存共榮」的重要性，以兼顧人與野生動物安全。

▲▼協會會員踴躍参與成立大會。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲花蓮分署頒發感謝狀給各獵人小組組長。

在花蓮分署、野聲生態公司及卓溪鄉公所的陪伴下，卓溪鄉自113年起推動狩獵自主管理試辦計畫，歷時一年半，走訪全鄉17個部落，與鄉公所、村長、部落事務組長、部落領袖、各部落獵人及關心的族人超過270人以上對話，逐步建立共識。目前參與協會的部落共涵蓋15個部落，成員以布農族與賽德克族為主，代表全鄉狩獵文化多樣與團結的力量。

協會由9個獵人小組組長、副組長及代表共40人發起，並選出11位理事、3位監事，理事會特別設置「各村當然理事」制度，確保各村聲音與意見均能納入決策，體現跨部落共管的精神。

成立大會中並通過《卓溪鄉原住民族狩獵自主管理公約》，以「獵人自治」為核心，明訂禁止獵捕瀕臨絕種保育類野生動物如台灣黑熊、熊鷹，重視狩獵安全與生命尊重，並要求持證獵人於每次狩獵後如實登錄狩獵量紀錄，讓山林資源管理更具透明與責任。

▲▼協會會員踴躍参與成立大會。（圖／花蓮分署提供，下同）

籌備會主任委員妲力禡‧拿亥蘇嵐在致詞時表示，卓溪狩獵自主管理的核心是「延續傳統、確保安全、共管山林」，期盼能讓文化傳承與生態保育並行。鄉長田桂花強調，協會的成立只是起點，未來理監事運作、獵人培訓與青年傳承，將是持續努力方向。代表會主席李桂英指出，因黑熊事件促成的反思，讓部落更願意以共管方式共同守護自然。經會員大會投票後，籌備會主任委員妲力禡‧拿亥蘇嵐獲選為第一屆理事長，將帶領理監事團隊推動卓溪鄉的狩獵文化與生態共管。

▲▼協會會員踴躍参與成立大會。（圖／花蓮分署提供，下同）

花蓮分署分署長黃群策表示，分署長期陪伴卓溪族人，見證部落從共識凝聚到協會成立的過程，這是恢復傳統狩獵文化、建立政府與部落夥伴關係的重要成果。分署也期盼未來能透過持續合作，讓更多部落逐步建立自主管理機制，推動「安全、尊重、永續」的狩獵文化發展。

花蓮分署將與卓溪鄉狩獵文化與生態共管協會攜手前行，深化狩獵自主管理與山林共管的合作，促進人熊共處、保護熊也保護人，讓卓溪成為「友熊之鄉」的典範，共同開創兼顧文化尊重與生態保育的山林治理新願景。
 

