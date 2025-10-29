　
    • 　
>
「粿粿出軌好友」2個月前就爆出　他轟：虛偽人設！超甜影片被挖出

▲▼ 。（圖／翻攝小姐不熙娣YouTube）

▲兩人甜蜜互視完，小S直呼「老公又帥！」（圖／翻攝小姐不熙娣YouTube，下同）

網搜小組／劉維榛報導

范姜彥豐公開指控，粿粿婚內出軌王子，更提到曾被妻子引導去簽放棄婚後財產分配的條約，導致他工作全數停擺，經濟陷入困難。而兩人過去訪談也被挖出，互相抱怨一人太愛賴床，一人打電動可以不睡覺，更驚訝的是，片段8月在YouTube上架後，就有網友驚人爆料，其實女方早已出軌好友。

范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）曾一起上節目「小姐不熙娣」，兩人甜蜜互視10秒畫面，沒想到最後幾秒，范姜彥豐直接送出一個飛吻，小舉動甜翻全場，小S也當場笑稱，「這才是結婚的人嘛，老公又帥！」

節目中也聊到夫妻生活，范姜彥豐一度抱怨，粿粿非常愛賴床，可以睡12個小時到下午2、3點，導致約會行程只能取消，但他也強調，如果是兩個人的約會也就算了，如果是有影響到第三人的話就不喜歡。

粿粿方面則透露，她知道男生打電動是種紓壓管道，並不會刻意限制，但范姜彥豐非常在意手遊「排位賽」，把它訂定成工作目標一樣，舉例「像是今天一定要爬到2顆星，不然就不睡覺」，猶如著魔一般，打電動不顧健康的行為讓她無法接受。

而這段訪談畫面是在8月1日上傳到YouTube頻道上，而下方留言就網友爆料，「在甜美的外表下，做出背叛婚姻、背叛家庭、出軌好友這樣惡劣的事！希望媒體記者們能夠早日公佈真相，撕破她那虛偽的人設！」

該網友還直接點名，「粿民女神出軌後還有人會稱她為女神嗎？哎...真的太扯！」當時其他網友反酸，「預言家是你，你是哪個友人」、「很好笑欸，沒證據就在那邊隨便亂造謠隨便亂揣測」，如今真的爆出婚變，網友再度驚呼「信了嗎」。

針對婚變消息，粿粿回應，「謝謝大家關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。

粿粿繼續說道，「我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」至於被指控出軌的部分，粿粿並沒有解釋她與王子的關係。

王子稍早也發文澄清，自己並未介入他人婚姻，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」他坦言是在得知女方協議離婚的過程中，自己從一個單純的傾聽者，漸漸變得太過關心，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」他誠實認錯地表示：「錯誤就是錯誤，沒有藉口。」

▼網友2個月早就知情女方出軌友人。

▲▼ 。（圖／翻攝YouTube）

10/28 全台詐欺最新數據

被「地雞主」狂追暴紅　黑絲OL現身：目前單身
粿粿「與事實不符」王子卻認了！　律師劃重點：就是聊騷
快訊／王子經紀公司道歉！ 　會承擔應有責任
林安可挑戰旅外！　統一獅證實已表達海外FA意願
「粿粿出軌好友」2個月前就被爆　他轟：虛偽人設！
快訊／中職年度最佳九人揭曉！　江坤宇5連霸寫紀錄

范姜彥豐抓姦粿粿手抖、心悸　醫揭6現象快就醫

范姜彥豐抓姦粿粿手抖、心悸　醫揭6現象快就醫

范姜彥豐29日公開點名王子（邱勝翊）介入他與粿粿的婚姻，提到自己知道事情之後，出現睡不好、吃不下等狀況。對此，精神科醫師指出，面對伴侶的不忠，身心反應會非常劇烈，這是一種創傷壓力反應，而不是單純的情緒低落，建議若有類似情況者，身心出現6大現象，就是就醫警訊。

神人挖出粿王IG留言「Papapa」曖昧對話

神人挖出粿王IG留言「Papapa」曖昧對話

被引導「棄婚後財產分配」　網嘆：范姜彥豐比Andy還慘

被引導「棄婚後財產分配」　網嘆：范姜彥豐比Andy還慘

懶人包看傻！眾人見「最後一根稻草」也氣炸

懶人包看傻！眾人見「最後一根稻草」也氣炸

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

粿粿劈腿婚變王子范姜彥豐

