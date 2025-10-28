　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉吞上億善款怨「被兄搞到身敗名裂」　名模哭求交保：顧失明狗

記者黃宥寧／台北報導

「中華民國身障關懷協會」假公益吸金案，理事長陳品君、蕭靖及前名模蕭瑋葶涉嫌詐捐逾1.1億元、詐貸5,216萬元，龐大資金遭揮霍於購屋、名車、股票投資及高檔餐飲等豪奢開銷。因羈押期屆滿，士林地院今（28）日開調查庭。蕭女當庭抱怨被哥哥搞到身敗名裂，哀求能交保返家照顧失明老狗。法官聽取雙方意見後，諭知全案候核辦。

由於羈押期屆滿，士院提3人開調查庭。蕭女在庭上哭得梨花帶雨表示，與哥哥蕭靖「20年未同住，生活圈不同」，自己只是因親情借名登記，如今「已被哥哥害到身敗名裂」，懇求交保回家照顧長輩及20歲、已失明且久未點藥的老狗，「不會逃亡，請給我回家的機會」。

辯護律師稱，偵查至今並無任何客觀證據顯示被告與共犯或證人有串證情事，檢方先前亦函示對被告「已無待查事項」，羈押理由早已不復存在；且本案曾裁定得具保，僅因法警人力與電子監控設備調度等行政問題，導致未能順利辦保，隨後遭移審再押，程序上顯有不當。另指檢方將被告的正當工作收入誤列為不法所得，請求法院改採具保、限制出境或科技監控等替代處分，無羈押必要。

陳品君方面，辯方以「母親身分、不可能拋家棄子」為由請求交保；蕭靖的律師則稱其另案在執行中、且已坦承犯行，無湮滅證據之虞，請求解除禁止接見。法官諭知全案後核辦。

▲▼ 蕭瑋葶、蕭靖 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前蕭瑋葶涉與胞兄以身障關懷協會吸金，侵吞善款買豪宅 。（圖／記者黃宥寧攝）

其實，蕭女的律師早在10月13日就曾向法院聲請交保，但合議庭審酌後認為，本案涉犯刑法公益侵占、詐欺取財、洗錢等罪，涉案金額上看億元，犯罪嫌疑重大。被告曾提供個人帳戶供同案被告使用，並同意以名義購置不動產與車輛，但對巨額資金來源未能合理說明，其供述與共犯亦存在明顯歧異，加上侵占期間非短、金額龐大，認為仍有勾串共犯、湮滅證據的高度可能性。

合議庭指出，雖偵查中曾准予具保，但案件經起訴後，法官得重新審酌羈押必要性，不受先前裁定拘束。依據現有卷證與案情進度，具保、限制出境或科技監控等替代處分均不足以防止串證，遂於本月13日裁定駁回蕭瑋葶的具保停押聲請，維持羈押禁見。

被告3人涉長期以公益名義詐捐與詐貸資金，自成立協會後，對外宣稱要關懷身心障礙者，吸引民眾及企業捐款，實際上卻未依規投入公益用途，而是將捐款與貸款金流集中於特定帳戶，由蕭靖主導資金運用。

檢方指出，3人不僅利用協會名義詐得捐款逾1.1億元，更涉嫌以不實文件、假帳戶向銀行詐貸5,216萬元，所得款項並非用於公益活動，而是大肆揮霍於購屋、名車、股票投資、高檔餐飲及酒店消費，甚至飼養狐狸。

此外，蕭瑋葶名下帳戶與財產也被用來洗錢、隱匿資金流向，檢方認定3人犯行分工明確，涉犯《刑法》第336條公益侵占罪、第339條詐欺取財罪、《洗錢防制法》第19條洗錢罪等多項罪名，因此於今年8月11日提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　緊急通報人車淨空
YTR黃小愛宣布脫單：我交男友了！
爆有高人指點！唐振剛閃兵低調自首超聰明　免狼狽上銬還無保請回
北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展
獨／台中詭異車禍　死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

市價2千萬！進口手機殼藏海洛因　娃娃機店台主跨國運毒被逮

疑高人指點！唐振剛閃兵低調自首超聰明　免狼狽上銬還無保請回

高材生當街刺死退休名師阿姨　律師主張精神鑑定調查並減刑

花蓮台9線車禍！2車遭逆向聯結車猛撞全毀　3駕駛1乘客受傷送醫

獨／台中詭譎車禍死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」　搜出2罐不明物

桃園經發局爆收賄弊案！科長收數十萬遭搜索　2人羈押禁見

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她保時捷安太座！見雙屍案心痛

屏東執行分署宣導防詐「冷靜、查證、不匯款」　守護民眾荷包

台南「談判虐死債主」4煞上訴遭駁回　2人仍判無期徒刑

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

市價2千萬！進口手機殼藏海洛因　娃娃機店台主跨國運毒被逮

疑高人指點！唐振剛閃兵低調自首超聰明　免狼狽上銬還無保請回

高材生當街刺死退休名師阿姨　律師主張精神鑑定調查並減刑

花蓮台9線車禍！2車遭逆向聯結車猛撞全毀　3駕駛1乘客受傷送醫

獨／台中詭譎車禍死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」　搜出2罐不明物

桃園經發局爆收賄弊案！科長收數十萬遭搜索　2人羈押禁見

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她保時捷安太座！見雙屍案心痛

屏東執行分署宣導防詐「冷靜、查證、不匯款」　守護民眾荷包

台南「談判虐死債主」4煞上訴遭駁回　2人仍判無期徒刑

新光三越DIAMOND TOWERS周慶11／6登場　日本和牛買一送二

陸男「刮中百萬」請假去兌獎！　店員一看背面嘆：是無效票

文化雙峰聚首！蔣勳、林懷民齊聚水交社　葉澤山：為台南注入撫慰力量

合庫銀承辦保代業務爆2類瑕疵　金管會共裁罰80萬

7-11焦糖瑪奇朵、太妃拿鐵10元喝　爆紅「開心果巧克力」優惠

嘉義基督教醫院韌性醫療演練　提升應變能力

快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

提升法治觀念！中油嘉義廠區舉辦廉政宣導教育訓練

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

社會熱門新聞

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

即／現場狀況曝！18歲女高捷落軌被撞死

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

獨／信義豪宅雙屍穿著曝　手機解鎖查奪命人

即／閃兵團驚見大咖富公子！宏泰掌門人之子認罪盼緩刑

準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他已當爹

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

「GG只要不臭就贏過很多人」　醫教4招變香

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面