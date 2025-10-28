涉吞上億善款怨「被兄搞到身敗名裂」　名模哭求交保：顧失明狗

記者黃宥寧／台北報導

「中華民國身障關懷協會」假公益吸金案，理事長陳品君、蕭靖及前名模蕭瑋葶涉嫌詐捐逾1.1億元、詐貸5,216萬元，龐大資金遭揮霍於購屋、名車、股票投資及高檔餐飲等豪奢開銷。因羈押期屆滿，士林地院今（28）日開調查庭。蕭女當庭抱怨被哥哥搞到身敗名裂，哀求能交保返家照顧失明老狗。法官聽取雙方意見後，諭知全案候核辦。

由於羈押期屆滿，士院提3人開調查庭。蕭女在庭上哭得梨花帶雨表示，與哥哥蕭靖「20年未同住，生活圈不同」，自己只是因親情借名登記，如今「已被哥哥害到身敗名裂」，懇求交保回家照顧長輩及20歲、已失明且久未點藥的老狗，「不會逃亡，請給我回家的機會」。

辯護律師稱，偵查至今並無任何客觀證據顯示被告與共犯或證人有串證情事，檢方先前亦函示對被告「已無待查事項」，羈押理由早已不復存在；且本案曾裁定得具保，僅因法警人力與電子監控設備調度等行政問題，導致未能順利辦保，隨後遭移審再押，程序上顯有不當。另指檢方將被告的正當工作收入誤列為不法所得，請求法院改採具保、限制出境或科技監控等替代處分，無羈押必要。

陳品君方面，辯方以「母親身分、不可能拋家棄子」為由請求交保；蕭靖的律師則稱其另案在執行中、且已坦承犯行，無湮滅證據之虞，請求解除禁止接見。法官諭知全案後核辦。

▲前蕭瑋葶涉與胞兄以身障關懷協會吸金，侵吞善款買豪宅 。（圖／記者黃宥寧攝）

其實，蕭女的律師早在10月13日就曾向法院聲請交保，但合議庭審酌後認為，本案涉犯刑法公益侵占、詐欺取財、洗錢等罪，涉案金額上看億元，犯罪嫌疑重大。被告曾提供個人帳戶供同案被告使用，並同意以名義購置不動產與車輛，但對巨額資金來源未能合理說明，其供述與共犯亦存在明顯歧異，加上侵占期間非短、金額龐大，認為仍有勾串共犯、湮滅證據的高度可能性。

合議庭指出，雖偵查中曾准予具保，但案件經起訴後，法官得重新審酌羈押必要性，不受先前裁定拘束。依據現有卷證與案情進度，具保、限制出境或科技監控等替代處分均不足以防止串證，遂於本月13日裁定駁回蕭瑋葶的具保停押聲請，維持羈押禁見。

被告3人涉長期以公益名義詐捐與詐貸資金，自成立協會後，對外宣稱要關懷身心障礙者，吸引民眾及企業捐款，實際上卻未依規投入公益用途，而是將捐款與貸款金流集中於特定帳戶，由蕭靖主導資金運用。

檢方指出，3人不僅利用協會名義詐得捐款逾1.1億元，更涉嫌以不實文件、假帳戶向銀行詐貸5,216萬元，所得款項並非用於公益活動，而是大肆揮霍於購屋、名車、股票投資、高檔餐飲及酒店消費，甚至飼養狐狸。

此外，蕭瑋葶名下帳戶與財產也被用來洗錢、隱匿資金流向，檢方認定3人犯行分工明確，涉犯《刑法》第336條公益侵占罪、第339條詐欺取財罪、《洗錢防制法》第19條洗錢罪等多項罪名，因此於今年8月11日提起公訴。