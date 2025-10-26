泰王太后病逝　曼谷Uniqlo「迅速做1事」！網讚：公關太強

▲泰國王太后詩麗吉辭世，享壽93歲。（圖／達志／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

泰國王太后詩麗吉（Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother）於昨晚辭世，享壽93歲。王室隨即宣布全國公務員將服喪1年。就有網友發現，泰國當地的Uniqlo店家，將展示模特兒的服裝，全都換成黑色系，驚呼「公關反應速度真快！」

有日本網友在社群平台X（原Twitter）發文，陪太太去逛街買黑色衣服，走進Uniqlo時，發現門口陳列與模特兒展示都換成素色、黑衣，驚呼「可見他們的公關反應真的很快。」

貼文曝光，網友直呼「有皇室的國家還是不簡單」、「論公關的重要性」、「泰國民眾也紛紛穿起黑色衣服以示哀悼」。

泰國王室於10月24日晚間發布聲明，詩麗吉王太后（Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother）於當晚9時21分，在朱拉隆功紀念醫院安詳辭世，享壽93歲。詩麗吉為泰國國王瑪哈·哇集拉隆功（拉瑪十世）之母，亦是全球在位最久的王后配偶，自2019年起因病住院治療，10月17日病情惡化，儘管醫療團隊全力搶救仍不幸辭世。

外媒提醒計畫赴泰的旅客，應特別留意以下5項行為禁忌，避免觸犯當地文化：

1. 避免穿著鮮豔或暴露服裝，建議改穿深色、素色衣物。

2. 公共場合應避免喧嘩、飲酒或慶祝行為，尊重哀悼氛圍。

3. 在參與或接近王室相關紀念活動時，勿隨意拍照、錄影或直播，部分場地明令禁止攝影。

4. 嚴禁評論王室或政治議題。泰國誹謗王室法令極嚴，違者恐面臨刑責。

5. 應避免冷漠對待哀悼環境，若能簡單致意或表達哀悼之意，更能獲當地尊重。

目前大多數觀光景點與航班仍正常營運，惟部分夜店、演唱會或節慶活動可能延期或取消。觀光業者呼籲，旅客出發前應查詢最新資訊，並以尊重當地文化與情感為原則。